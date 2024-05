Real Madrid es de nuevo el equipo más valioso del mundo

El Real Madrid es, por tercer año consecutivo, el club de futbol más valioso con un valor de 6.600 millones de dólares, según la revista ‘Forbes’, con un incremento del 9% en su valor con respecto al año pasado, donde el Barcelona está situado en tercera posición con 5.600 millones de dólares, con un aumento del 2%.

El club merengue también es el equipo que más ingresos ha generado (873 millones de dólares) gracias a que gana una media de 205 millones al año por sus patrocinadores en la camiseta. La mayor cifra del futbol según Football Benchmark y a conquistar cinco de las últimas 10 Ligas de Campeones disputadas, pudiendo ganar la sexta el 1 próximo de junio frente al Borussia Dortmund en Wembley.

El Barcelona ocupa la tercera plaza a 100 millones de dólares de distancia del conjunto blanco donde gracias a sus patrocinadores ingresa una media de 189 millones.

En la segunda plaza, se encuentra el Manchester United, equipo el cual Jim Ratcliffe, el multimillonario fundador y consejero delegado del grupo químico Ineos, compró el 27,7% en febrero, acechando el liderato del Real Madrid con solo 50 millones de distancia.

Entre los diez primeros se encuentran seis equipos de la Liga Inglesa, que firmó en diciembre un nuevo acuerdo de televisión nacional para las temporadas 2025-26 a 2028-29 e ingresará más del doble en ingresos por retransmisiones nacionales que cualquier otra liga de fútbol y casi el doble que la número dos, La Liga española, si se incluyen los acuerdos de retransmisiones internacionales.

Top 10 de equipos más valiosos

*Cifras están en millones de dólares.

