Gobernación no descarta un posible plan de desestabilización

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, aseguró este martes 28 de mayo que no descarta que exista un plan para intentar desestabilizar al Ejecutivo, a cargo del presidente Bernardo Arévalo. Señaló que se ha observado una serie de factores que lleva a pensar que algo así podría estar ocurriendo.

Sus declaraciones se dieron durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde se abordó el seguimiento que se da a las investigaciones por la muerte del cantante y creador de contenido, Jorge Sebastián Pop Chocoj, conocido como “Farruko Pop”.

En el contexto de este crimen que ha captado la atención y, en general, en el ambiente marcado por hechos delictivos que afectan a la ciudadanía, se cuestionó al funcionario al respecto de la percepción que ha surgido de un incremento en la violencia a partir de enero. También se mencionó la posibilidad de que esto pueda ser parte de un plan de desestabilización para el actual Gobierno por medio de ese recurso.

En ese sentido, indicó que no se puede dejar de lado esa hipótesis, porque hay muchos actores que están tratando de poner la narrativa de que hay una situación de inseguridad fuera de control. A su criterio, esta es una percepción que está empezando a ganar opinión, pero que no es la realidad, pues los datos reflejan una disminución del fenómeno criminal.

“Las encuestas nos dicen que la población guatemalteca se siente cada vez más segura. Eso sí, cuando le hablan de país dice que el país está inseguro y esto es resultado de un tema de percepción. En el tema de percepción, el problema es que mientras más se alimente, genera condiciones para desestabilizar”, resaltó Jiménez.

El titular de la cartera del Interior agregó que es importante entender que se desestabiliza no solo a la cartera de Gobernación y a la Policía Nacional Civil, sino al Gobierno, a la larga, y esto conlleva generar condiciones que puedan meter a Guatemala en una situación muy complicada de la que, según sus palabras, se podría saber dónde empieza, pero no dónde termina.

“Yo no soy alguien que plantea el tema de las teorías de la conspiración, pero empezamos a ver situaciones que, haciendo un análisis integrado, nos pueden dar precisamente esa impresión. Recordemos que hay actores políticos, de diferente índole en el país, que no quieren que tengamos un gobierno exitoso”, manifestó.

Indicó que esto ha sucedido en otros momentos, como en la época de los presidentes Álvaro Colom y Oscar Berger, donde se usó la violencia y las pandillas para generar la desestabilización. Ante esto, el funcionario señaló que deja abierta la pregunta sobre si se está repitiendo la situación o no, pues aseguró no tener evidencia para poder hacer una afirmación definitiva.

“Pero el análisis me dice a mí que hay intereses políticos, que no son institucionales, que no son democráticos, que quieren desestabilizarnos, que no quieren que tenga éxito el gobierno. Y la utilización de la violencia y la generación de percepción negativa es una herramienta que en este país se ha utilizado históricamente, no es un tema nuevo”, concluyó.