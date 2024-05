Sofía Vergara confiesa que usó una “droga” para las grabaciones de Griselda

Sofía Vergara asegura que ha tenido retos importantes en su carrera profesional, pero nada se compara con el de llevar el papel protagónico en la serie de Netflix “Griselda“.

La actriz habló sobre el esfuerzo que implicó adentrarse en la personalidad de Griselda Blanco, quien forjó uno de los cárteles de droga más rentables en Miami durante las décadas de los 70 y 80.

Durante una reciente entrevista para The Hollywood Reporter, ella comentó que durante las grabaciones de la serie tuvo un gran estrés.

“No podía dormir. Decidí tomar (el ansiolítico) Xanax porque tenía que despertarme al día siguiente para seguir de nuevo. Era comenzar a dormir de nuevo, o voy a morir.

La colombiana afirma que hacer comedia es mucho más agradable que actuar en un drama, pero también tuvo que aprender a fumar, pues eso era una característica de Blanco:

“En realidad, sólo había hecho (la serie) “Modern Family”, así que no sabía en qué me estaba metiendo. Y cuando llegué, me di cuenta de que esto es diferente, y que es difícil cuando tienes que llorar, matar, ahogarte, inhalar cocaína y beber alcohol.

Nunca en mi vida había tocado un cigarrillo. Nunca. Tuve que aprender, y aprender a fumar a los 50 años, porque vas a estar en cada escena fumando. Las primeras tres semanas regresaba a casa y no sabía qué era lo que me estaba pasando”, reveló.

Revelaciones de la actriz

Hace unos meses, Sofía Vergara estrenó su faceta de empresaria logrando mucho éxito con su línea de productos de belleza, que incluye bloqueadores, cremas y maquillaje para distintos tipos de piel.

En la plática dijo que respeta tanto a las chicas que se hacen tratamientos para verse más jóvenes como a las que prefieren lucir al natural.

Aunque ella advirtió que en en algún momento recurrirá a arreglos estéticos mayores:

“Siento que voy a hacerme todas las cirugías plásticas que pueda cuando esté lista. Llevo mucho tiempo aplicando Botox en el cuello y alrededor de los ojos. No creo en el relleno facial”, añadió.