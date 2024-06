Aplazan la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul

La esperada pelea entre el legendario exboxeador Mike Tyson y el popular youtuber Jake Paul ha sido pospuesta debido a un problema de salud que sufrió Tyson. Los organizadores del combate informaron este viernes que el aplazamiento se debe a una úlcera que Tyson desarrolló durante un vuelo.

Tras una consulta médica, los doctores le recomendaron al excampeón mundial no someterse a entrenamientos físicos intensos por algunas semanas. La decisión de posponer la pelea fue tomada en conjunto por Tyson y Paul, quienes acordaron que el enfrentamiento no valdría la pena si ambos no se encontraban en su mejor forma física.

Unfortunately Jake Paul and Mike Tyson will not face-off on July 20 as planned. Tyson’s recent ulcer flare up has limited his ability to train fully for the next few weeks.

The fight will be rescheduled for a date later this year after Mike’s able to resume training with no… pic.twitter.com/fvXg4ccnYE

