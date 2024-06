Marlon Wayans reveló cómo se sintió al saber que su hijo es trans

Marlon Wayans regresa al escenario con un nuevo especial de stand-up, Good Grief, que se estrena el 4 de junio de 2024 en Prime Video.

Este será el cuarto espectáculo que lanzará el actor para streaming en los últimos años, y gran parte de su material se basa en experiencias personales, como su viaje para comprender a su hijo transgénero, Kai.

“Hoy en día soy muy vulnerable en el escenario. No sé por qué me tomó tanto tiempo hacer stand-up. Ahora no puedo parar”, mencionó.