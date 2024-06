VIDEO. Así engañaba China a los turistas con su “majestuosa” cascada

La famosa cascada Yuntai, ubicada en el Parque de la Montaña Yuntai en la provincia de Henan, China, ha captado la atención mundial después de que un video viral insinuara que su majestuosa caída de agua podría estar siendo artificialmente mejorada. Esta cascada, de 314 metros de altura y una atracción principal en el parque turístico clasificado con AAAAA, ha suscitado interrogantes sobre su origen natural debido a la presencia de una tubería que parece suministrar agua.

El video, ampliamente difundido en las redes sociales, muestra agua fluyendo desde una tubería incrustada entre las rocas, lo que ha generado una variedad de reacciones del público y una respuesta por parte de la administración del parque. Esta última aclaró que durante la temporada seca, se provee agua adicional para garantizar que la cascada mantenga su impresionante apariencia.

A pesar del revuelo inicial, muchos usuarios de las redes sociales han respondido con humor y comprensión. Los comentarios en plataformas como Weibo reflejan una aceptación general de la práctica, enfatizando la importancia de la experiencia en general en lugar de la pureza natural de la fuente de agua.

Un usuario de Weibo comentó: “El origen de una cascada no es lo que la gente viene a ver de todos modos. No cuenta como engañar al público.” Otro usuario añadió: “Vienes a ver a un pavo real mostrando su cola, no a enfocarte en el trasero del pavo real”.

Yuntai no es la única cascada en China que recibe un poco de ayuda durante los períodos más secos. La Cascada Huangguoshu en la provincia de Guizhou también depende de una presa, construida en 2004, para asegurar un flujo continuo incluso cuando las lluvias son escasas.

El video se ha convertido rápidamente en un tema de tendencia en Weibo, generando más de 14 millones de interacciones. Muchos locales afirman haber sabido desde hace mucho tiempo sobre la mejora artificial, atribuyendo la necesidad de la tubería a desarrollos aguas arriba en la vecina provincia de Shanxi, que afectan el flujo natural de agua.

The source of Asia’s highest #waterfall is a water pipe?😅 In Xiuwu County, Henan Province, the Yuntai Mountain Scenic Area boasts the “highest waterfall in Asia,” the Yuntai Mountain Waterfall, with a staggering drop of 314 meters.

A man discovered with a #drone on Tuesday that… pic.twitter.com/m4EJ7rjQz7

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 4, 2024