Tormenta de granizo destroza trompa de avión con 173 pasajeros a bordo

Una vez más, la naturaleza mostró su fuerza al causar considerables daños en un avión que se vio sorprendido por una tormenta de granizo, minutos antes de que pudiera aterrizar. Según reportes, la aeronave, de la empresa Austrian Airlines, con más de 170 pasajeros a bordo, se vio afectada por el mal tiempo.

A través de redes sociales, se compartieron imágenes que dan cuenta de cómo la punta del avión terminó prácticamente deshecha a causa del granizo que hizo que la tripulación decidiera aterrizar de emergencia.

When you send off four besties and they end up being „attacked“ by hail, lose half of the cockpit nose and have their front windows shattered prior to arrival. #OS434 Palma to Vienna. Very pleased you all touched ground – alive. Thanks #austrian #aua #airlines pic.twitter.com/SHOUsUY5Wg

— Exithamster (@exithamster) June 9, 2024