El conservadurismo cristiano se entrega a Trump

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) tiene en el cristianismo conservador un electorado fiel: “Él es el único que representa a Dios”, se proclamó el sábado desde el principal encuentro de ese grupo de creyentes.

La organización Faith and Freedom Coalition como impulsora de esta cita y el hotel Washington Hilton como escenario congregaron en la capital estadounidense a devotos tanto de Dios como del precandidato republicano, a quien esperan volver a ver en la Casa Blanca tras las elecciones del 5 de noviembre.

El fervor se palpó en cuanto el exmandatario pisó el escenario precedido de ovaciones. Fue su novena vez, según dijo él mismo, y no se perdería “por nada” participar en la misma.

“¿Saben el poder que tienen si van a votar?. Solo en esta ocasión. Dentro de cuatro años no tendrán por qué hacerlo, no me importa. Estas van a ser las elecciones más importantes de nuestra historia. Tienen que votar”, manifestó a ese público entregado, al que repitió su creencia de que el actual presidente, Joe Biden, es “una amenaza para la democracia”.