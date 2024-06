Barcelona anunció las bajas de Joao Félix y Cancelo pero borró las publicaciones

Este domingo, el FC Barcelona anunció en sus redes sociales las salidas de jugadores de su plantilla. Los defensas Joao Cancelo y Marcos Alonso, así como el delantero Joao Félix, no continuarán en el club la próxima temporada tras la finalización de sus respectivos contratos el 30 de junio. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una confirmación de despedidas se convirtió en un enigma con la eliminación de las publicaciones relacionadas con Cancelo y Félix de todas las redes sociales del club.

Marcos Alonso, el veterano lateral izquierdo, no seguirá en el FC Barcelona la próxima temporada. Su contrato, que vence el 30 de junio, no será renovado. Alonso, quien se unió al club en septiembre de 2022 procedente del Chelsea, ha sido una pieza clave en la defensa azulgrana. Su experiencia y habilidad para incorporarse al ataque han sido valoradas por el equipo técnico, pero finalmente, se ha decidido no extender su estancia en el Camp Nou. Esta decisión se enmarca en una estrategia del club de rejuvenecer la plantilla y ajustar su masa salarial.

Marcos Alonso no seguirá en el FC Barcelona. Finaliza su vinculación con el Club este 30 de junio. pic.twitter.com/T0Z4sMiVNQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 30, 2024

¿Qué pasará con Joao Félix y Cancelo?

La situación con Joao Cancelo y Joao Félix ha generado más preguntas que respuestas. Ambos jugadores llegaron al Barcelona en calidad de préstamo, y sus contratos también expiran el 30 de junio. En un primer momento, el club anunció que no seguirían en la entidad la próxima temporada. No obstante, minutos después, las publicaciones de sus salidas fueron eliminadas de las redes sociales oficiales del Barcelona, lo que ha dejado a muchos aficionados y expertos deportivos especulando sobre el futuro de estos futbolistas.

Según han informado diversos medios catalanes, la eliminación de las publicaciones de Joao Cancelo y Joao Félix no fue un error. Fuentes cercanas al club indican que la directiva del Barcelona está reconsiderando la situación de ambos jugadores y que hay una posibilidad real de que continúen en el equipo la próxima temporada. Esta reconsideración podría estar motivada por las recientes actuaciones de los jugadores y la necesidad del club de mantener un plantel competitivo para afrontar los retos de la próxima campaña.