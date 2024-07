Gobierno recibe pago de US $6.4 millones por seguro de lluvias

El Mecanismo de Seguro Contra Riesgos de Catástrofes del Caribe (CCRIF, por sus siglas en inglés) informó que solventó el pago al gobierno de Guatemala, por un total de USD$ 6 millones 376 mil 184 por concepto de daños causados por las lluvias entre el 13 y 19 de junio del presente año. La institución agregó que la cancelación de los fondos se hizo efectiva el pasado 1 de julio de 2024.

CCRIF explicó que el pago al Gobierno de Guatemala se realizó en virtud de una póliza vigente por exceso de lluvia, luego de las fuertes precipitaciones reportadas el mes pasado. El CCRIF expresó sus condolencias al gobierno y al pueblo de Guatemala por la pérdida de vidas y por el impacto del invierno en las comunidades y la infraestructura local.

