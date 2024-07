Real Madrid dará inicio con su pretemporada este lunes

El lunes 15 de julio marca el inicio de la pretemporada del Real Madrid, con vistas a una campaña que promete ser intensa y llena de desafíos. Carlo Ancelotti, el técnico italiano del equipo, ha programado el arranque de los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, con un plantel reducido debido a la participación de numerosos jugadores en competencias internacionales.

El inicio de la pretemporada contará únicamente con seis futbolistas del primer equipo: Thibaut Courtois, Fran García, Lucas Vázquez, Jesús Vallejo, Dani Ceballos y Brahim Díaz. Esta falta de efectivos se debe a la presencia de catorce internacionales del Real Madrid en la Eurocopa y la Copa América, lo que ha obligado a Ancelotti a complementar los entrenamientos iniciales con jugadores del Real Madrid Castilla, el primer filial del club.

Entre los jugadores ausentes se encuentran figuras clave como los españoles Dani Carvajal y Nacho Fernández, quienes estarán disputando la final de la Eurocopa este domingo. Además, el club ha visto partir a dos de sus jugadores durante el verano: Nacho Fernández y Joselu Mato, que han emigrado a Arabia Saudí y Qatar, respectivamente.

Los internacionales se irán incorporando de forma progresiva, dependiendo de su estado físico y la duración de su participación en los torneos con sus selecciones. Dos casos especiales son los de David Alaba, quien sigue recuperándose de una lesión de ligamento cruzado en la rodilla izquierda, y Reinier, quien está a la espera de definir su futuro, ya sea en forma de cesión o traspaso.

El Real Madrid ha dado la bienvenida a dos nuevos rostros para la temporada 2024-2025: Kylian Mbappé y Endrick. El astro francés será presentado oficialmente el martes 16 de julio en el Santiago Bernabéu, en un evento que promete ser galáctico y para el cual ya se han agotado las entradas.

Por otro lado, Endrick, el joven prodigio brasileño, aguardará su momento para ser oficialmente jugador del Real Madrid al cumplir la mayoría de edad el próximo 21 de julio. Su presentación como madridista se llevará a cabo pocos días después, aunque aún falta la confirmación oficial de la fecha.

El Real Madrid continuará su preparación en Estados Unidos, donde disputará tres encuentros amistosos en la costa Este. El equipo viajará el 28 de julio y su primer partido será contra el Milan en el Soldier Field de Chicago el 1 de agosto a las 3:30 horas CEST. El segundo encuentro será el esperado clásico contra el FC Barcelona, el 4 de agosto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a la 1:00, y el último partido será contra el Chelsea en el Bank of America Stadium de Charlotte el 8 de agosto a la 1:00.

El clásico en Estados Unidos presenta un reto especial para el Real Madrid, ya que en sus enfrentamientos previos contra el Barcelona en tierras americanas ha sufrido derrotas consecutivas: 2-3 en 2017, 0-1 en 2022 y 0-3 en 2023.

Después de su gira por Estados Unidos, el Real Madrid regresará a la capital española para ultimar detalles de cara a la Supercopa de Europa, que se disputará el 14 de agosto en Varsovia contra el Atalanta. Este trofeo marcará el inicio oficial de la temporada para los blancos, que cuatro días después comenzarán la defensa de su título de Liga con una visita al Mallorca el 18 de agosto.

El primer partido en el Santiago Bernabéu será contra el Valladolid, programado para el 21 de agosto, y podría significar el debut oficial de Mbappé y Endrick como jugadores del Real Madrid. Este encuentro será el primero de una serie de tres partidos en una semana, con la visita a la UD Las Palmas el 24 de agosto y el enfrentamiento contra el Real Betis el 27 de agosto, antes del primer parón internacional de la temporada.

❗️Real Madrid’s 2024/25 season could last 363 days: from July 15 (start of pre-season) to July 13 (Club World Cup final). pic.twitter.com/zuKgJ73Yod

— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 14, 2024