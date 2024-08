¡Ponen fin a guerra fraternal! Oasis regresa y así reaccionan sus fans

En 2009, después de muchos años de tensiones y discusiones, Noel y Liam decidieron disolver Oasis. Todo comenzó con las diferencias entre los dos hermanos a la hora de enfocar el rumbo musical de la banda. Noel era el compositor principal y Liam en muchas ocasiones no estaba de acuerdo con sus decisiones.

También afectaron los numerosos altercados públicos y privados que tuvieron, llegando incluso a más de un enfrentamiento físico y verbal entre ellos.

La última discusión fue en el festival de rock en Seine, París. Según algunas fuentes, Liam le rompió una guitarra a Noel y pocas horas después, el líder de la banda emitió un comunicado en el que explicaba su salida inmediata del grupo.

Noel Gallagher formó una nueva banda llamada Noel Gallagher’s High Flying Birds y Liam Gallagher, otra llamada Beady Eye. Nunca volvieron a tener el mismo éxito.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium – 4th/5th July

Manchester Heaton Park – 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium – 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb — Oasis (@oasis) August 27, 2024

Regresan a los escenarios

La banda de Mánchester ha confirmado este martes, 27 de agosto de 2024, que volverán este 2025 con una gira por varias ciudades de Reino Unido. Las fechas confirmadas son:

Estadio Principality de Cardiff: 4 y 5 de julio

Manchester Heaton Park: 11-12-19-20 de julio

Estadio Wembley de Londres: 25-26 de julio y 2-3 de agosto

Estadio Murrayfield de Edimburgo: 8 y 9 de agosto

Croke Park de Dublín: 16 y 17 de agosto

Todas las entradas saldrán a la venta este sábado, 31 de agosto de 2024.

Reacción de los fans

Tras la grata noticia para sus millones de fans, muchos esperan que la gira se expandan a más países que incluyan América y países latinos. Además, comentan que quisieran nueva música.

The whole of the UK next Summer after seeing Oasis do 10 nights at Wembley and Manchester pic.twitter.com/upGIICLARw — Wayne (@wayneleedsfan) August 25, 2024

Acaban de despertar a uno de los fandoms más grandes e implacables del planeta, lo único malo, es que la gran mayoría ya sufre de diabetes, hipertensión y secuelas de covid. 😬#OasisReunion pic.twitter.com/AJYpD5At7h — 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗥𝘂𝗮𝗻𝗼  (@iCarlosRuano) August 27, 2024

Mira también: