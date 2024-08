Anitta eleva la temperatura con trikini transparente

Además de darse a conocer por su indiscutible talento en la escena musical, Anitta se ha destacado por su atractivo carisma y su despampanante belleza.

El espectacular cuerpazo que posee la cantante brasileña tiene a miles de fans de cabeza y sus recientes publicaciones lo demuestran.

Las imágenes que suele compartir en sus redes sociales son una incontrovertible evidencia que demuestran que la intérprete de ‘Downtown’ goza de un encanto natural y una esbelta silueta.

Recientemente, y aprovechando sus vacaciones, decidió compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que se robaron todas las miradas y que dejaron atónitos a sus seguidores.

En dichas postales, la brasileña sacó su lado más sensual y posó cerca de una piscina con un trikini transparente y realizando un sensual baile.

Latinoamérica dice presente en la ceremonia de los premios MTV Video Music Awards con las presentaciones de Karol G y Anitta.

De esta manera, la colombiana y brasileña se unen a Rauw Alejandro y Camila Cabello, como exponentes latinos, quienes habían sido confirmados previamente por los organizadores.

La premiación se llevará a cabo el 11 de septiembre a las 8 p.m., desde el UBS Arena de Nueva York, y será transmitida en vivo.

Se prevé que la artista urbana tenga invitados especiales como Fat Joe, DJ Khaled y Tiago PZK.

“El año pasado, subió al escenario dos veces: primero con un popurrí de sus éxitos de Funk Generation Used to Be, Funk Rave y Grip, seguido de una actuación crossover de K-pop y música latina junto a TOMORROW X TOGETHER en Back for More.