Kendall Jenner luce irreconocible en nueva campaña de Calvin Klein

Kendall Jenner es la protagonista de la nueva campaña otoño/invierno de Calvin Klein, firma para la que colabora desde hace ya varios años.

La modelo, quien posó para el lente del famoso fotógrafo Mert Alas, aparece luciendo un cambio de look tan radical que la hace parecer casi irreconocible.

En la imágenes, la estrella de reality lleva el icónico corte que tanto define a su madre, un pixie cut con el que el parecido a Kris Jenner es innegable.

Para esta campaña, ella posó en la playa de California, luciendo varias piezas de lencería que pertenecen a la colección de otoño/invierno 2024.

Prendas que van desde un sencillo y atemporal slip dress, hasta un traje sastre hecho a la medida con el que luce como toda una corporate girlie.

Claro que entre las fotografías no podía faltar un retrato completo luciendo la ropa interior de la marca.

“Oh I love your hair! 😍 @kendalljenner Kendall for @calvinklein by @mertalas @macpiggott 🤍 #CalvinKlein”, escribió la matriarca de la familia.