En candente vestido, Jennifer López deja ver sus curvas sin ropa interior

Después de unas semanas complicadas tras su separación de Ben Affleck, Jennifer López reapareció en público con un look bastante sexy.

La cantante acudió el fin de semana al Festival de Cine de Toronto para presentar su nueva película ‘Unstoppable’ y fue la estrella más brillante de la noche.

Ella presumió presumió de curvas con un vestido completamente abierto por los laterales que evidenciaban la ausencia de lencería.

Como ya lo hicieron otras famosas, tras sus rupturas sentimentales, JLo ha querido lucir su propio vestido de la venganza, derrochando sensualidad.

En una publicación en redes reveló que el diseño que eligió es de la australiana Tamara Ralph de inspiración disco. Repleto de lentejuelas, el vestido destaca por sus aberturas laterales.

Se trata de dos piezas confeccionas con lentejuelas cuadradas plateadas unidas mediante cuatro lazos de terciopelo negro colocados en sitios estratégicos (hombros, cintura, muslo y rodillas).

De perfil, se aprecia que no lleva ropa interior, demostrando una vez más que la sensualidad no está reñida con la edad.

Jennifer López estrenó su última película, Unstoppable, producida por Ben Affleck y Matt Damon; tras deslumbrar con su vestido se le vio junto al mejor amigo de su ex.

Ahora se han hecho públicas unas llamativas imágenes de la intérprete de On The Floor y el actor cogidos de la manos en la fiesta posterior al estreno.

En ellas se ve a ambos manteniendo una distendida conversación privada entre risas.

See Jennifer Lopez and Matt Damon hold hands during intimate conversation at TIFF amid Ben Affleck divorce https://t.co/hsqLEQlKS4 pic.twitter.com/YVsdIJFQSU

— Page Six (@PageSix) September 9, 2024