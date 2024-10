Harris felicita a Sheinbaum; busca fortalecer cooperación EE. UU.-México

La vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, felicitó a la nueva mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, y expresó su voluntad de fortalecer la cooperación bilateral entre EE. UU. y México.

“Felicidades a la presidenta Sheinbaum de México por su histórica investidura. Estoy deseando fortalecer la cooperación en materia de seguridad y prosperidad, desde abordar la migración irregular hasta fortalecer nuestros vínculos económicos y de energía limpia”, dijo Harris en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la plataforma X, antes Twitter.

Congratulations to President Sheinbaum of Mexico on her historic inauguration.

I look forward to strengthening cooperation on our two countries’ shared security and prosperity — from addressing irregular migration to growing our economic and clean energy ties.

