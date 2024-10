Lisa Marie Presley conservó en su casa el cadáver de su hijo por dos meses

Lisa Marie Presley hizo un desgarrador relato sobre su dolor tras la pérdida de su hijo Benjamin Keough, quien se quitó la vida en julio de 2020.

La cantante reveló que mantuvo el cuerpo de su hijo en su casa durante dos meses. Así lo expuso en sus memorias, From Here to the Great Unknown.

El libro fue completado por su hija Riley Keough tras la muerte de la hija de Elvis Presley en enero de 2023.

Benjamin, quien tenía 27 años al momento de su deceso, se quitó la vida en su casa de Calabasas, California, con un disparo.

Según los informes, el joven había estado lidiando con problemas de salud mental desde hacía algún tiempo, una lucha que finalmente le arrebató la vida.

Para ella, la pérdida de su hijo fue un golpe devastador que la dejó sumida en una profunda tristeza, y la llevó a tomar decisiones inusuales en su duelo.

Optó por no enterrarlo de inmediato, y mantuvo su cuerpo en una de las “casitas” de Graceland durante dos meses, en una habitación refrigerada a 12°C.

“No hay ley en el estado de California que te obligue a enterrar a alguien inmediatamente. Encontré a alguien muy empático que se encargara de las labores funerarias”, relató en el texto.

Profundo dolor para la cantante

El libro revela que durante esos dos meses, Lisa Marie Presley visitaba regularmente el cuerpo de Benjamin, se acostumbró a su presencia y a “cuidar de él”.

Riley, cuya pluma complementa la historia, además contó que ella y su madre se realizaron tatuajes en memoria de “Ben Ben”.

En sus memorias, Lisa brinda una mirada más amplia a las luchas internas que había enfrentado Benjamin.

Mientras buscaban respuestas a lo ocurrido, encontraron un mensaje que él había enviado a su madre dos semanas antes de su muerte. Ahí, Ben mencionó que algo “andaba mal” en su mente, aunque Riley cree que él no deseaba morir en realidad.

Debido al consumo de las drogas y el alcohol, el joven no reconoció cuán grave era su depresión hasta que fue demasiado tarde.

“No había ido a terapia nunca. Ni si quiera una vez. Tampoco había intentado suicidarse antes. No había tenido una sobredosis o algo parecido”, escribió su hermana.

“Me parece desgarrador que el se haya dado cuenta de que necesitaba ayuda solo dos semanas antes de su suicidio”.