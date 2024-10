Exguitarrista de Ozzy Osbourne recibió varios disparos durante un tiroteo en Las Vegas

Jake E. Lee, reconocido guitarrista de bandas como Ozzy Osbourne, Badlands y Red Dragon Cartel, fue víctima de un tiroteo en Las Vegas el pasado martes. Lee recibió múltiples disparos mientras paseaba a su perro en una calle de la ciudad del pecado.

A pesar de la gravedad del incidente, su portavoz confirmó que el músico está consciente y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de un hospital local.

“Lee está plenamente consciente y evoluciona favorablemente en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Las Vegas”, se lee en el comunicado que el representante de Jake compartió a Fox News.

Además, agregaron: Se espera que se recupere totalmente. Las autoridades de Las Vegas creen que el tiroteo fue completamente aleatorio”. Finalmente, se agregó: “Como el incidente está bajo investigación policial, no se harán más comentarios. Lee y su familia agradecen que se respete su privacidad en estos momentos”.

La policía local, que investiga el caso, aún no ha realizado arrestos relacionados con el incidente.

Más detalles sobre el incidente que sufrió el exguitarrista de Ozzy Osbourne

En un comunicado, un representante del Departamento de Policía de Las Vegas confirmó que los oficiales respondieron a un reporte de disparos a las 2:42 a.m. del 15 de octubre. Lee es conocido principalmente por su etapa como guitarrista de Ozzy Osbourne entre 1982 y 1985, participando en los álbumes Bark at the Moon y The Ultimate Sin.

Posteriormente, fue reemplazado por Zakk Wylde. En 2010, Sharon Osbourne, esposa de Ozzy, contactó a Lee para discutir una posible reunión, ya que había problemas con Wylde. Sin embargo, Lee expresó que antes de cualquier colaboración futura, quería resolver un asunto pendiente con el Príncipe de las Tinieblas.

Lee parecía interesado, pero no podía involucrarse nuevamente con Ozzy si antes no se hablaba de los créditos en el disco Bark at the Moon.