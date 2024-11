Futbolista suizo se retira a los 22 años por motivos religiosos

Silvan Jeremy Wallner, joven futbolista suizo nacido en 2002, era considerado uno de los talentos emergentes en el fútbol europeo. Jugador de posición central, Wallner había formado parte de las selecciones inferiores de Suiza y comenzaba a captar la atención para un futuro en la selección absoluta. En su paso por el Blau Weiss Linz de la liga austriaca, Wallner parecía tener un camino prometedor y un ascenso en su carrera. Sin embargo, una sorpresiva decisión ha dado un giro inesperado a su vida profesional: el futbolista ha anunciado su retiro a los 22 años para dedicarse completamente a su fe religiosa.

La noticia del retiro de Wallner llegó sin aviso previo, causando asombro entre sus seguidores, su club y quienes observaban de cerca su carrera. En un comunicado de prensa, Wallner explicó su decisión con claridad, revelando que su fe cristiana es ahora su máxima prioridad. “Soy un cristiano creyente y leo la Biblia. Quiero seguir a Jesucristo, y el día de descanso bíblico es importante para mí. Esto significa que, a partir de ahora, no quiero jugar al fútbol los sábados”, explicó el futbolista. La elección de este día de descanso responde a su compromiso con el sábado, que ha sido señalado como un pilar fundamental en sus creencias religiosas.

🇨🇭😳 Silvan Wallner se retira del fútbol a los 22 años… ¡por motivos religiosos! El central suizo ha desvelado que quiere seguir a Jesucristo y respetar el día de descanso bíblico. ⛪️ “A partir de ahora no quiero jugar al fútbol profesionalmente los sábados” pic.twitter.com/klYOP7nSmg — Offsider (@Offsider_ES) November 11, 2024

La historia de Silvan Wallner, futbolista suizo de 22 años

Esta postura ha llevado a algunos a asociar a Wallner con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una denominación protestante que establece el sábado como día sagrado de descanso y predica la inminente segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, Wallner desmintió cualquier afiliación oficial con esta iglesia en particular, aclarando que no pertenece a ninguna institución religiosa específica.

La decisión de Wallner dejó perplejo al entorno futbolístico de Suiza, especialmente al FC Zúrich, el club donde se formó. Milos Malenovic, director deportivo del Zúrich, comentó sobre la sorpresa que generó el anuncio en la institución. “Me sorprendió mucho que quisiera terminar su carrera. No lo esperaba en absoluto de un jugador tan joven. Siempre me pareció muy estable. Todo debería tener sus límites, el fútbol también se juega los fines de semana. Si él no quiere jugar y piensa que es el camino correcto, hay que respetarlo”, expresó Malenovic.