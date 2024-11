Miley Cyrus posa en lencería nude para Harper’s Bazaar

Miley Cyrus brilló en la portada para la revista Harper’s Bazaar US, en su edición diciembre.

La cantante protagonizó una sexy sesión de fotos donde lució espléndida con lujosos y atrevidos atuendos que destacaron su belleza y estilo fuera de lo convencional.

En redes se compartieron algunas imágenes; uno de los looks que usó se trató de un conjunto de lencería nude, compuesto por un sostén tipo deportivo, bikini y medias minimalistas.

Las prendas dejaron ver su piel bronceada y tatuada. Su maquillaje fue en tonos naturales, una base ligeramente bronceada y sombras grisáceas sobre los párpados.

En la portada aparece en un bodysuit de color dorado que destaca por los apliques de plumas. La pieza, con manga sisa y cuello redondo, abraza su silueta de manera orgánica.

El bodysuit pertenece a la colección de Alta Costura de Dior, de la temporada otoño-invierno 2024/2025, creada por Maria Grazia Chiuri, quien quiso rendir tributo a los atletas, desde la Antigüedad hasta la actualidad.

En la entrevista, Miley Cyrus habló de su carrera musical y de su noveno álbum musical que planea lanzar próximamente.

Según lo describió, su siguiente trabajo de estudio será “un álbum conceptual que es un intento de curar de alguna manera una cultura enferma a través de música”.

El nombre es Something Beautiful y estará influenciado por sonidos de Joni Mitchell y Madonna; su novio Maxx Morando, de 26 años, también se involucró en su creación al ser un experimentado productor.

Al parecer ambos escribieron juntos una de las canciones que se sumarán al álbum. Ella dijo que es un poco “vergonzosa, pero nos encanta”.

En la charla, dijo que se le hizo sencillo colaborar con su novio, ya que es muy abierta a las personas y le es fácil llevarse bien con todo mundo dentro del trabajo.

“Trabajé con mi padre desde siempre. Así fue como mi ex marido y yo nos conocimos. Siempre he trabajado con la gente que quiero. Y Maxx me inspira muchísimo”, señaló.