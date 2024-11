¡La reportan grave! Este es el estado de salud de Silvia Pinal

El estado de salud de Silvia Pinal ha generado una mayor preocupación en las últimas horas debido a que su condición se complicó. Lo anterior, se dio a pesar de que, ayer, su hija Sylvia Pasquel anunció su aparente mejoría. Incluso se había previsto su alta médica para ese mismo día.

La recaída de la actriz ha sido inesperada, lo que ha llevado a que su familia se reuniera en el hospital y evitara hacer declaraciones, intensificando la incertidumbre sobre su salud. La primera actriz ya lleva una semana hospitalizada pues ingresó nuevamente a un centro médico en Ciudad de México.

Su ingreso se dio el pasado 21 de noviembre por una infección en las vías urinarias, lo cual parecía estable en su momento. Los reportes médicos apuntaban una recuperación favorable, que incluso la estrella de cine y teatro ya se quería ir, extrañaba estar en su casa.

Pero inesperadamente su condición empeoró por lo que medios de comunicación esperan un reporte actual de su salud. Stephanie Salas, nieta de Pinal fue vista anoche en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en donde no quiso dar declaraciones por los reporteros.

Supuesta llamada de la asistente de Silvia Pinal preocupada por su salud

Un presunto audio de la asistente de Silvia Pinal, Efigenia Ramos, salió a la luz por medio del programa de espectáculos “Chisme no like”, el cual intensifica la preocupación. En dicha grabación Ramos mencionó que los médicos aún no han autorizado que alguien de la familia dé un parte oficial.

“Es que ahorita no nos dejan bajar. Mira, ahorita no me dejan decir nada, deja ver si ahorita que venga el médico de Silvita quiere bajar, está por llegar el doctor”, comentó.

La periodista de espectáculos Ana María Alvarado confirmó que el estado de salud de Silvia Pinal es delicado. Además, subrayó que las altas hospitalarias suelen retrasarse por trámites médicos.