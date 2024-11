Papa Francisco: “La medicina no debe descuidar la dignidad humana por intereses del mercado”

Al recibir a una delegación del Departamento de Odontología de la Universidad Federico II de Nápoles, con motivo de su 800° aniversario, el papa Francisco afirmó este viernes que “la medicina no debe descuidar la dignidad humana por intereses del mercado”.

“Si descuida la dignidad humana, (la medicina) corre el riesgo de prestarse a los intereses del mercado y de la ideología, en lugar de dedicarse al bien de la vida naciente, de la vida que sufre, de la vida indigente”, dijo el Papa.

“Curar siempre”

Y a los médicos, Francisco les instó a “curar siempre”, porque “no se debe descartar ninguna vida” y se debe cuidar a la persona “en su conjunto, no solo en una parte”, con “cercanía, compasión y ternura”. Pero también, les indicó la necesidad “de no añadir daño y sufrimiento a lo que el paciente ya está experimentando”.

Al respecto, el papa Francisco recordó su experiencia personal. “Cuando tenía veinte años, me extirparon una parte del pulmón que estaba enfermo. Sí, me dieron medicamentos, pero lo que más fuerzas me dio fue la mano de las enfermeras que, después de ponerme las inyecciones, me tomaron de la mano. ¡Esta ternura humana hace tanto bien!”.

Por otro lado, en un mensaje en sus redes sociales, el pontífice señaló: “La espera de Dios es importante para nuestro camino de fe. Cada día, el Señor nos visita, nos habla, se revela de maneras inesperadas, y al final de la vida y de los tiempos, vendrá. Por eso Él mismo nos exhorta a velar, a vigilar, a perseverar en la espera”.

*Con información de EFE