Sismo de magnitud 7,0 sacude el norte de California y provoca alerta de tsunami

Un fuerte sismo, de magnitud 7,0, sacudió este jueves 5 de diciembre el norte de California, provocando, además, una alerta de tsunami que se extiende hasta el estado de Oregón, informó el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

El sismo se registró a las 10:44 horas (locales), a una profundidad de 10 kilómetros en el noroeste de Petrolia, una ciudad del condado de Humboldt.

