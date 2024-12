Así vivieron los azerbaiyanos la “Messimanía”

El legendario futbolista argentino, Lionel Messi, se dio un baño de masas en Bakú, Azerbaiyán, donde fue agasajado por miles de admiradores que le recibieron jubilosamente con camisetas de la selección de Argentina y del Barça y entre gritos de “¡Gran Messi!”, “¡Eres un genio!” y “¡Eres el mejor!”

“Esta visita a Bakú me ha dado la oportunidad de conocer la rica cultura de Azerbaiyán”, afirmó Lionel Messi durante el concierto benéfico ofrecido el miércoles en el estadio Baku Crystal Hall junto a sus compañeros del Inter Miami Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

El público tuvo ocasión de ver un filme dedicado al campeón mundial y ganador en ocho ocasiones del Balón de Oro y otro gran número de distinciones, además de disfrutar de un concierto con el grupo rumano Morandi.

Messi, quien realizó un “viaje relámpago” a Azerbaiyán, agradeció en nombre de sus compañeros de equipo a todos los que ayudaron a organizar este concierto, durante el cual varios niños se lanzaron a abrazarle, uno de los cuales no logró reprimir la emoción de estar junto a su ídolo y rompió a llorar.

🚨Young kids in Baku showing their love for Leo Messi . What a video!!!! ❤️🐐

