Jorge Aparicio habló de las "manzanas podridas" de Selección

Jorge Aparicio, jugador de Xelajú M.C. y quien se encuentra en la actualidad fuera de las convocatorias de Luis Fernando Tena a Selección Nacional de Guatemala, se refirió al tema de las "manzanas podridas" mencionado por el estratega mexicano durante una entrevista con Jorge Ramos y Su Banda.
Durante esa entrevista, Luis Fernando Tena se refirió a la no convocatoria de jugadores que para muchos tienen un buen nivel. "Cuidamos mucho la unión del grupo. El vestidor en armonía es algo muy importante para nosotros. No se admiten manzanas podridas por muy bien que puedan jugar; si no copearan en el ambiente, si no se ven realmente comprometidos en lo que es el propósito y el objetivo", expresó Tena.
Asimismo, recientemente se conoció que el seleccionado Arquímides Ordóñez no aceptaba los llamados a Selección ya que era víctima de "bullying" por parte de algunos jugadores dentro del camerino de Selección de Guatemala.
Ante este contexto, el jugador de Xelajú M. C., que destacó anoche durante la segunda presentación de su club en la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf, se refirió al tema.
La versión de Jorge Aparicio
Al ser consultado sobre su participación y ese sueño de ser convocado a Selección de Guatemala de nuevo, Aparicio apuntó: "Yo muchas veces lo he mencionado, en Selección estarán los jugadores que andes bien. Por ahí he visto un par de notas de ‘manzanas podridas’ de ‘Quimi (Arquímides Ordoñez)’, me tachan a mí de haberle hecho ‘bullying’ a él, cuando yo no he compartido alguna convocatoria con él, porque cuando vino a Guatemala los primeros partidos, yo estaba recién fracturado del pie, entonces es totalmente falto eso".
Al referirse y dar un concepto de la persona de Arquímides Ordóñez. Jorge Aparicio lo calificó así: "No tengo la fortuna de compartir con él, pero se me hace un buen muchacho, a quien hay que arroparlo por lo mismo del idioma y todo eso".
Aparicio reiteró: "Quería dejar eso en claro, ya que se ha hecho mención mucho a eso. No he tenido tampoco problemas con el cuerpo técnico. Siempre he sido muy respetuosos con ellos, con los compañeros. Soy de los jugadores que me alegro cuando a la Selección le va bien".
"Yo puedo ver a la cara a cualquiera de la Selección, lo puedo saludar como varón viéndolo a los ojos porque en ningún momento he hecho nada malo, Me quedo tranquilo porque mi trabajo lo estoy haciendo de buena manera", sentenció Jorge Aparicio.
Xelajú M. C. venció 3-0 al Águila del El Salvador por la segunda fecha de la Copa Centroamericana 2025 y quedó cerca de la clasificación a cuartos de final y pelear por un boleto a la Liga de Campeones de la Concacaf. Los goles de anoche fueron hechos por Jorge Aparicio, Jesús López y Pedro Báez.
