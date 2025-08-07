Marta vuelve a la lista de candidatas al Balón de Oro

La brasileña Marta, emblema del futbol femenino y recientemente proclamada campeona de la Copa América, regresa a la lista de candidatas al Balón de Oro, en la que figuran las españolas Aitana Bonmatí, ganadora de las dos últimas ediciones, y Alexia Putellas, vencedora en 2021 y 2022, más cinco jugadoras inglesas.
Junto a Marta, de 39 años, cuarta en 2018, figura la primera nominación de su compatriota Amanda Gutierres, gracias al triunfo de la "Canarinha" en la Copa América.
La victoria en la Eurocopa, mientras, ha permitido a cinco jugadoras inglesas entrar en la lista y plantar cara a las españolas, que han ganado las cuatro últimas ediciones y que dominan este trofeo en los últimos años.
Los números
Putellas, autora de 27 goles y 21 asistencias en una temporada brillante con el Barça y con la selección, y Bonmatí y sus 20 tantos y 16 asistencias, pueden optar al galardón gracias a su liga y copa de España, pese a haber fracasado en la final de la Liga de Campeones y de la Eurocopa.
Su principal amenaza puede venir de dentro, con Claudia Pina, máxima anotadora de la Liga de Campeones, o la polaca Ewa Pajor, autora de 52 goles en 59 partidos, además de la centrocampista Patri Guijarro, que por tercera vez está nominada al premio.
Pero también de alguna compañera de selección, como Mariona Caldentey, ganadora de la Liga de Campeones con el Arsenal o incluso de Esther González, autora de una gran temporada en el Gotham FC estadounidense con el que ganó la Copa de Campeones de la Concacaf.
Pero haber conservado el título de campeonas de Europa da una ventaja a las inglesas, cinco en la lista, tres, Alessia Russo, Leah Williamson y Chloe Kelly, del Arsenal, doblemente campeonas del continente, la primera con 25 goles a su favor, la segunda como una sólida defensora.
Junto a ellas, dos jugadoras del Chelsea, con un triplete nacional, Lucy Bronze y la portera Hannah Hampton, que también opta al premio Yashin de mejor guardameta del año.
*Información EFE.