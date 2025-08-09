Iñigo Martínez es nuevo jugador del Al-Nassr

Iñigo Martínez ha puesto fin a su etapa en el FC Barcelona para emprender una nueva aventura en el fútbol de Arabia Saudita. El experimentado central vasco se ha convertido en nuevo jugador del Al-Nassr, donde compartirá vestuario con figuras de talla mundial como Cristiano Ronaldo. Antes de ser presentado oficialmente, el defensa viajó a Portugal para someterse a las pruebas médicas correspondientes y unirse de inmediato a la plantilla del club saudí, que busca consolidar un proyecto deportivo ambicioso y competitivo en la Saudi Pro League.
La salida de Martínez del Barça se dio en condición de agente libre, cumpliendo un acuerdo alcanzado el verano pasado. En ese momento, el interés de la liga árabe ya había surgido y ambas partes pactaron que, si llegaba una propuesta atractiva, el club catalán no interpondría trabas para su partida. Así, el fichaje se concretó sin pago de traspaso, beneficiando al jugador con un contrato económicamente favorable y al Barça con la posibilidad de reducir su masa salarial, un aspecto clave para inscribir a nuevos refuerzos.
Iñigo Martínez refuerza la defensa del Al-Nassr
En un comunicado oficial, el FC Barcelona agradeció la profesionalidad, compromiso y entrega de Iñigo Martínez durante sus dos temporadas en el equipo. El mensaje institucional destacó su aporte en la defensa culé y le deseó éxito en este nuevo desafío internacional. La marcha del central no solo representa un cambio importante para su carrera, sino que también ofrece al club azulgrana un margen mayor para maniobrar en el mercado, reforzando zonas clave de la plantilla.
El fichaje de Martínez se suma a la incorporación del portugués João Félix, quien también se une al Al-Nassr en este mercado veraniego por una cifra cercana a los 30 millones de euros. El delantero llega con la misión de relanzar su carrera tras etapas irregulares en el Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona y Milan. Con estas incorporaciones, el club saudí busca dar un golpe de autoridad en la liga local y en competiciones continentales, confirmando que su proyecto apunta a convertirse en uno de los más atractivos del panorama futbolístico mundial.