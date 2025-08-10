Agotadas las entradas para el clásico "Rojos-Cremas"

Con el mensaje "Hoy, El Trébol y su gente son uno solo. Cada grito, cada aplauso, cada aliento... empuja a los ‘Rojos’ a dejarlo todo. Que se sienta la pasión", Municipal se prepara para recibir esta tarde a Comunicaciones en una nueva edición del clásico (334) del futbol nacional, en un escenario deportivo que promete ser, así como ante Sporting San Miguelito por Copa Centroamericana, un lleno total.
Durante sus redes sociales, este mediodía Municipal informó todo lo relacionado a la compra de boletos para asistir al clásico guatemalteco, en ese sentido, detalló que únicamente hay boletos disponibles para la tribuna.
"¡Últimas tribunas para el #ClásicoNacional! Platea sur, preferencia y general norte, agotadas. Apresúrate y asegura tu lugar para alentar al #RojoDeTodos".
Y es que la afición de Municipal ha respondido de manera satisfactoria en la venta de boletos de los dos últimos partidos como local de Municipal, que como novedad han incluido partidos en horario nocturno.
El pasado jueves, Municipal desarrolló su primer duelo nocturno ante Sporting San Miguelito de Panamá en un duelo correspondiente a la segunda semana de actividades de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf.
Y este domingo, a pesar de que el duelo está pactado a las 17:00 horas, el mismo terminará en horario nocturno dando la posibilidad a la afición edil de poder apreciar un primer duelo de Liga Nacional con iluminación artificial en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
Municipal por el subliderato
Deportivo Mixco venció ayer sábado a Xelajú M. C. (2-1) en el inicio de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Guate Banrural, asimismo, Antigua logró derrotar 2-0 a Antigua G. F. C. Situación que da el liderato del campeonato al cuadro "Chicharronero" con puntuación perfecta de 12 puntos y al equipo "Colonial" el subliderato de forma parcial, ya que el "Rojo" va por ese puesto.
Con 7 puntos y la posibilidad de llegar a 10 con un triunfo ante Comunicaciones, Municipal busca arrebatarle al Antigua el subliderato que posee con 9 puntos.
El clásico nacional se juega esta tarde a las 17:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol con arbitraje de Mario Escobar.