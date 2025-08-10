 Agotadas las entradas para el clásico "Rojos-Cremas"
Deportes

Municipal recibirá a Comunicaciones con casa llena

El "Mimado de la afición" informó que solamente hay disponibles boletos para la preferencia.

Compartir:
Municipal recibe a Comunicaciones en el clásico nacional
Municipal recibe a Comunicaciones en el clásico nacional / FOTO: Álex Meoño

Con el mensaje "Hoy, El Trébol y su gente son uno solo. Cada grito, cada aplauso, cada aliento... empuja a los ‘Rojos’ a dejarlo todo. Que se sienta la pasión", Municipal se prepara para recibir esta tarde a Comunicaciones en una nueva edición del clásico (334) del futbol nacional, en un escenario deportivo que promete ser, así como ante Sporting San Miguelito por Copa Centroamericana, un lleno total.

Durante sus redes sociales, este mediodía Municipal informó todo lo relacionado a la compra de boletos para asistir al clásico guatemalteco, en ese sentido, detalló que únicamente hay boletos disponibles para la tribuna.

"¡Últimas tribunas para el #ClásicoNacional! Platea sur, preferencia y general norte, agotadas. Apresúrate y asegura tu lugar para alentar al #RojoDeTodos".

Y es que la afición de Municipal ha respondido de manera satisfactoria en la venta de boletos de los dos últimos partidos como local de Municipal, que como novedad han incluido partidos en horario nocturno.

El pasado jueves, Municipal desarrolló su primer duelo nocturno ante Sporting San Miguelito de Panamá en un duelo correspondiente a la segunda semana de actividades de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf.  

Y este domingo, a pesar de que el duelo está pactado a las 17:00 horas, el mismo terminará en horario nocturno dando la posibilidad a la afición edil de poder apreciar un primer duelo de Liga Nacional con iluminación artificial en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Municipal por el subliderato

Deportivo Mixco venció ayer sábado a Xelajú M. C. (2-1) en el inicio de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Guate Banrural, asimismo, Antigua logró derrotar 2-0 a Antigua G. F. C. Situación que da el liderato del campeonato al cuadro "Chicharronero" con puntuación perfecta de 12 puntos y al equipo "Colonial" el subliderato de forma parcial, ya que el "Rojo" va por ese puesto.

Con 7 puntos y la posibilidad de llegar a 10 con un triunfo ante Comunicaciones, Municipal busca arrebatarle al Antigua el subliderato que posee con 9 puntos.

El clásico nacional se juega esta tarde a las 17:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol con arbitraje de Mario Escobar.

Mixco se impone a Xelajú y se afianza en el liderato del Apertura 2025

Con doblete de Eliser Quiñones, Deportivo Mixco mantiene el liderato tras vencer 2-1 a un Xelajú, que presentó un equipo alternativo, y suma tres partidos al hilo sin conocer la victoria en el torneo local.

En Portada

Covial repara de emergencia tramo dañado en ruta CA-13 entre Izabal y Petént
Nacionales

Covial repara de emergencia tramo dañado en ruta CA-13 entre Izabal y Petén

12:31 PM, Ago 10
Municipal recibirá a Comunicaciones con casa llena t
Deportes

Municipal recibirá a Comunicaciones con casa llena

12:36 PM, Ago 10
Ángela Aguilar fue captada disfrutando del concierto de Christian Nodal en Guatemalat
Farándula

Ángela Aguilar fue captada disfrutando del concierto de Christian Nodal en Guatemala

10:41 AM, Ago 10
Luis Grijalva logra su boleto al Campeonato Mundial de Atletismot
Deportes

Luis Grijalva logra su boleto al Campeonato Mundial de Atletismo

07:02 AM, Ago 10

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.SismosDonald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos