 Corinthians destituye a su presidente por corrupción
Deportes

Corinthians destituye a su presidente por escándalo de corrupción

Augusto Melo fue removido de la presidencia del Corinthians tras ser acusado de desviar fondos de un patrocinio hacia una red criminal, un caso que ya está siendo investigado en Brasil.

Compartir:
Destituyen al presidente del Corinthians por corrupción - instagram @augustomelooficial
Destituyen al presidente del Corinthians por corrupción / FOTO: instagram @augustomelooficial

El Corinthians de Brasil atraviesa una crisis institucional tras la destitución oficial de su presidente, Augusto Melo, por acusaciones de corrupción. La decisión fue tomada este sábado, cuando el 69 % de los socios presentes en una votación a puerta cerrada respaldaron su salida definitiva. La medida se produce luego de que Melo ya hubiera sido apartado temporalmente en mayo por el Consejo Deliberativo, tras conocerse que la Policía Civil de São Paulo lo investigaba por supuestas irregularidades en un contrato de patrocinio.

Según las autoridades, el contrato cuestionado fue firmado con la empresa de apuestas digitales "Vai de Bet". Parte de los fondos pagados al club por este patrocinio habrían sido desviados hacia una compañía vinculada al Primer Comando de la Capital (PCC), el mayor grupo criminal de Brasil. Aunque Melo ha negado insistentemente las acusaciones, la Justicia de São Paulo aceptó el mes pasado la denuncia del Ministerio Público y lo procesó, junto a otros exdirigentes y empresarios, por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y robo.

Corinthians no atraviesa su mejor momento

En lo inmediato, la presidencia del Corinthians será asumida de forma interina por el primer vicepresidente, Osmar Stábile, hasta que el Consejo Deliberativo defina una fecha para elegir al nuevo dirigente que completará el mandato vigente hasta 2026. Este periodo de transición se presenta como un reto mayúsculo, pues el club no solo enfrenta problemas judiciales y administrativos, sino también deportivos, con un rendimiento por debajo de las expectativas en torneos nacionales e internacionales.

La salida de Melo marca un episodio histórico en el Corinthians, un club acostumbrado a figurar entre los más importantes de Brasil. Sin embargo, este escándalo de corrupción amenaza con dañar gravemente su reputación y estabilidad interna. La afición, dividida entre la indignación y la preocupación por el futuro del equipo, espera que la nueva dirigencia logre restaurar la transparencia y el prestigio de la institución.

En Portada

Covial repara de emergencia tramo dañado en ruta CA-13 entre Izabal y Petént
Nacionales

Covial repara de emergencia tramo dañado en ruta CA-13 entre Izabal y Petén

12:31 PM, Ago 10
Municipal recibirá a Comunicaciones con casa llena t
Deportes

Municipal recibirá a Comunicaciones con casa llena

12:36 PM, Ago 10
Ángela Aguilar fue captada disfrutando del concierto de Christian Nodal en Guatemalat
Farándula

Ángela Aguilar fue captada disfrutando del concierto de Christian Nodal en Guatemala

10:41 AM, Ago 10
Luis Grijalva logra su boleto al Campeonato Mundial de Atletismot
Deportes

Luis Grijalva logra su boleto al Campeonato Mundial de Atletismo

07:02 AM, Ago 10

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.SismosDonald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos