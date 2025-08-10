Corinthians destituye a su presidente por corrupción

El Corinthians de Brasil atraviesa una crisis institucional tras la destitución oficial de su presidente, Augusto Melo, por acusaciones de corrupción. La decisión fue tomada este sábado, cuando el 69 % de los socios presentes en una votación a puerta cerrada respaldaron su salida definitiva. La medida se produce luego de que Melo ya hubiera sido apartado temporalmente en mayo por el Consejo Deliberativo, tras conocerse que la Policía Civil de São Paulo lo investigaba por supuestas irregularidades en un contrato de patrocinio.
Según las autoridades, el contrato cuestionado fue firmado con la empresa de apuestas digitales "Vai de Bet". Parte de los fondos pagados al club por este patrocinio habrían sido desviados hacia una compañía vinculada al Primer Comando de la Capital (PCC), el mayor grupo criminal de Brasil. Aunque Melo ha negado insistentemente las acusaciones, la Justicia de São Paulo aceptó el mes pasado la denuncia del Ministerio Público y lo procesó, junto a otros exdirigentes y empresarios, por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y robo.
Corinthians no atraviesa su mejor momento
En lo inmediato, la presidencia del Corinthians será asumida de forma interina por el primer vicepresidente, Osmar Stábile, hasta que el Consejo Deliberativo defina una fecha para elegir al nuevo dirigente que completará el mandato vigente hasta 2026. Este periodo de transición se presenta como un reto mayúsculo, pues el club no solo enfrenta problemas judiciales y administrativos, sino también deportivos, con un rendimiento por debajo de las expectativas en torneos nacionales e internacionales.
La salida de Melo marca un episodio histórico en el Corinthians, un club acostumbrado a figurar entre los más importantes de Brasil. Sin embargo, este escándalo de corrupción amenaza con dañar gravemente su reputación y estabilidad interna. La afición, dividida entre la indignación y la preocupación por el futuro del equipo, espera que la nueva dirigencia logre restaurar la transparencia y el prestigio de la institución.