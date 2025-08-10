Erick Lemus: "Fue un partido sufrido, como son los clásicos"

A 11 minutos de que terminara el clásico 334, el futbolista guatemalteco Erick Lemus le dio a Comunicaciones el gol con el cual el cuadro "Albo" evita la derrota y suma una unidad en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol ante su acérrimo rival, Municipal.
Fue un clásico peleado y fuerte, donde para los visitantes la gran preocupación es la lesión de Darwin Lom, pero también preocupa la falta de triunfos, ya que el club blanco sumó su segundo empate de forma consecutiva dentro de la Liga Guate Banrural, única competencia en la cual participan.
"Fue un partido sufrido, como son los clásicos. Gracias a Dios tuve la oportunidad de anotar otra vez. En realidad, contento de ayudar al equipo y por el resultado", expresó Erick Lemus a los periodistas en una entrevista postpartido.
Añadió: "Tenemos dos empates seguidos, pero eso no nos baja a eso que nos hemos mentalizados. Creo que vamos empezando el torneo, van cuatro fechas, tenemos un torneo por delante, entonces poco a poco nos vamos a ir acoplando al juego del profesor".
Esquema de juego de Roberto Hernández
Erick Lemus fue consultado sobre el esquema de juego del técnico Roberto Hernández, quien se sumó a la institución para esta nueva temporada (2025-2026). En ese sentido, el jugador que también es seleccionado nacional se refirió a la línea de cinco, la cual practicaron poco en el Clausura 2025.
"Talvez sí (hay falta de acoplamiento) porque es un esquema diferente. La línea de cinco lo jugamos muy poco el torneo pasado, pero creo que nos estamos acoplando muy bien ahorita. El profesor nos está dando la guía muy clara, y la estamos agarrando gracias a Dios. Y poco a poco vamos a ir mejorando", expresó Erick Lemus.
Sobre su curiosa celebración, Erick Lemus contó: "En realidad es de un juego lo que hice, con unos amigos lo practicamos, y después se lo dedico a mi abuela, mi familia y mi novia que están conmigo".
Tras las primeras cuatro fechas disputadas, donde se han jugado 12 puntos, Municipal suma 8 y es tercero del torneo. En tanto, Comunicaciones apenas alcanzó su quinta unidad, producto de un triunfo y dos empates.
En la quinta fecha, Municipal visita a Malacateco y Comunicaciones recibe a Marquense en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina.
#Apertura2025 | Erick Lemus, quien dio el empate en el clásico guatemalteco, analiza el partido. ? Alex Meoño.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) August 11, 2025
Crónica del #Clásico334 ? https://t.co/VLwUTtGfM3 pic.twitter.com/94yuMVFAgj