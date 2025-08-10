 Erick Lemus: "Fue un partido sufrido, como son los clásicos"
Deportes

Erick Lemus: "Fue un partido sufrido, como son los clásicos"

El jugador de Comunicaciones anotó en la parte final del clásico nacional y evitó la derrota de su club.

Compartir:
Erick Lemus igualó el clásico 1-1 en El Trébol
Erick Lemus igualó el clásico 1-1 en El Trébol / FOTO: Alex Meoño

A 11 minutos de que terminara el clásico 334, el futbolista guatemalteco Erick Lemus le dio a Comunicaciones el gol con el cual el cuadro "Albo" evita la derrota y suma una unidad en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol ante su acérrimo rival, Municipal.

Fue un clásico peleado y fuerte, donde para los visitantes la gran preocupación es la lesión de Darwin Lom, pero también preocupa la falta de triunfos, ya que el club blanco sumó su segundo empate de forma consecutiva dentro de la Liga Guate Banrural, única competencia en la cual participan.

"Fue un partido sufrido, como son los clásicos. Gracias a Dios tuve la oportunidad de anotar otra vez. En realidad, contento de ayudar al equipo y por el resultado", expresó Erick Lemus a los periodistas en una entrevista postpartido.

Añadió: "Tenemos dos empates seguidos, pero eso no nos baja a eso que nos hemos mentalizados. Creo que vamos empezando el torneo, van cuatro fechas, tenemos un torneo por delante, entonces poco a poco nos vamos a ir acoplando al juego del profesor".

Municipal y Comunicaciones empatan en el Clásico 334

Rojos y cremas empataron 1-1 en el Clásico 334: Cristian Hernández adelantó a los locales al 62’ y Erick Lemus puso empate al 80’.

Esquema de juego de Roberto Hernández

Erick Lemus fue consultado sobre el esquema de juego del técnico Roberto Hernández, quien se sumó a la institución para esta nueva temporada (2025-2026). En ese sentido, el jugador que también es seleccionado nacional se refirió a la línea de cinco, la cual practicaron poco en el Clausura 2025.

"Talvez sí (hay falta de acoplamiento) porque es un esquema diferente. La línea de cinco lo jugamos muy poco el torneo pasado, pero creo que nos estamos acoplando muy bien ahorita. El profesor nos está dando la guía muy clara, y la estamos agarrando gracias a Dios. Y poco a poco vamos a ir mejorando", expresó Erick Lemus.  

Sobre su curiosa celebración, Erick Lemus contó: "En realidad es de un juego lo que hice, con unos amigos lo practicamos, y después se lo dedico a mi abuela, mi familia y mi novia que están conmigo".   

Tras las primeras cuatro fechas disputadas, donde se han jugado 12 puntos, Municipal suma 8 y es tercero del torneo. En tanto, Comunicaciones apenas alcanzó su quinta unidad, producto de un triunfo y dos empates.

En la quinta fecha, Municipal visita a Malacateco y Comunicaciones recibe a Marquense en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina.

En Portada

Marina de Guatemala intercepta dos embarcaciones con cargamento ilícito frente a costas del Pacíficot
Nacionales

Marina de Guatemala intercepta dos embarcaciones con cargamento ilícito frente a costas del Pacífico

05:29 PM, Ago 10
Emily Padilla da el primer oro a Guatemala en Juegos Panamericanos Juniort
Deportes

Emily Padilla da el primer oro a Guatemala en Juegos Panamericanos Junior

07:07 PM, Ago 10
Muertos y heridos por terremoto en Turquíat
Internacionales

Muertos y heridos por terremoto en Turquía

03:47 PM, Ago 10
Erick Lemus: Fue un partido sufrido, como son los clásicost
Deportes

Erick Lemus: "Fue un partido sufrido, como son los clásicos"

08:38 PM, Ago 10

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SismosDonald Trumpredes socialesCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos