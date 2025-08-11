¿Cómo ser voluntario para el Mundial 2026 de la FIFA?

Este lunes 11 de agosto de 2025 se dio inicio oficial al proceso de inscripción para todos aquellos que deseen ser voluntarios en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que por primera vez será organizado de manera conjunta por tres países: Canadá, México y Estados Unidos. La FIFA invita a personas apasionadas por el fútbol y con ganas de vivir una experiencia única a formar parte del equipo de voluntarios que será fundamental para el éxito de este torneo histórico.
La convocatoria está abierta a mayores de 18 años que cumplan con ciertos requisitos y quieran aportar en diversas áreas para que el torneo se desarrolle sin contratiempos. La inscripción se realiza únicamente a través de la plataforma oficial de la FIFA, donde los aspirantes pueden encontrar toda la información necesaria para postularse.
Requisitos para ser voluntario en el Mundial 2026
¿Qué implica ser voluntario en el Mundial 2026? Ser voluntario significa formar parte de un equipo multicultural que trabajará en diferentes áreas, incluyendo:
- Atención y guía a los fanáticos y visitantes
- Apoyo en la logística y coordinación de eventos
- Hospitalidad y bienvenida a delegaciones, medios de comunicación y personal FIFA
- Soporte en operaciones dentro y fuera de los estadios
- Participación en actividades de promoción y comunicación
Este compromiso no solo ofrece la oportunidad de vivir el Mundial desde adentro, sino también de desarrollar habilidades profesionales, hacer contactos internacionales y ser parte de un evento deportivo sin precedentes.
Beneficios para los voluntarios Además de la experiencia única, los voluntarios recibirán:
- Capacitación previa para sus roles específicos
- Indumentaria oficial del torneo
- Acceso a ciertas zonas y eventos exclusivos del Mundial
- Certificado oficial de participación emitido por la FIFA
- Oportunidad de hacer networking con profesionales del deporte y el turismo
Este proceso es clave para que el Mundial 2026 sea un éxito operativo y una celebración inolvidable para millones de personas alrededor del mundo.
Para inscribirse, los interesados deben ingresar a la página oficial de la FIFA en el apartado de voluntariado para el Mundial 2026 y completar el formulario con sus datos personales, experiencia y disponibilidad. Es importante destacar que se valorará el conocimiento de idiomas, habilidades interpersonales y la capacidad de trabajo en equipo.
Además, todos los voluntarios deben:
- Tener al menos 18 años al momento del torneo
- Contar con buena salud física y mental
- Estar disponibles durante las fechas clave del Mundial
- Estar dispuestos a recibir la capacitación correspondiente
El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta que se completen las plazas disponibles, por lo que se recomienda aplicar cuanto antes.
Un Mundial histórico y lleno de oportunidades La Copa Mundial de la FIFA 2026 será un evento sin precedentes, no solo por su formato tripartito, sino también por la magnitud de su organización y alcance. Participar como voluntario es una oportunidad única para formar parte de un legado deportivo que marcará a generaciones.
La FIFA espera contar con miles de voluntarios entusiastas que, con su dedicación y trabajo, hagan posible que el torneo sea una experiencia memorable para todos.
Para más información y para registrarse, visita: https://www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/volunteers.