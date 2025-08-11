Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casarán

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han dado un paso muy importante en su relación al anunciar oficialmente su compromiso matrimonial. La noticia fue confirmada por la modelo hispano-argentina a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje que acompañó una imagen en la que se les ve tomados de la mano, mostrando un anillo de compromiso. "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió Georgina, reflejando así la profunda conexión y el amor que une a esta pareja.
La relación entre Cristiano y Georgina comenzó en 2016, cuando se conocieron en una boutique de Gucci en Madrid. Desde entonces, su vínculo ha crecido de manera constante y sólida, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas y admiradas del mundo del espectáculo y el deporte. A lo largo de estos años, han construido una familia hermosa y numerosa, basada en el amor y el compromiso mutuo.
La relación de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo tiene cinco hijos: Cristiano Ronaldo Jr., Mateo, Eva, Alana Martina y Bella Esmeralda. Cristiano Ronaldo Jr. nació en 2010 y es el mayor. Los mellizos Mateo y Eva nacieron en 2017, también a través de gestación subrogada. Alana Martina nació en 2017, fruto de su relación con Georgina Rodríguez. Bella Esmeralda nació en 2022.
Este compromiso representa la consolidación de una relación que, a pesar de los retos y la atención mediática constante, ha demostrado ser fuerte y auténtica. Cristiano y Georgina continúan construyendo su historia juntos, no solo como pareja, sino también como una familia unida que inspira a millones de personas alrededor del mundo. Sin duda, este nuevo capítulo promete estar lleno de amor, respeto y nuevos proyectos compartidos.