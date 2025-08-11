 Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casarán
Deportes

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian su compromiso matrimonial

Georgina Rodríguez anunció su compromiso con Cristiano Ronaldo a través de sus redes sociales, compartiendo una emotiva imagen con el anillo y un mensaje que confirma su boda.

Compartir:
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en la playa - instagram @cristiano
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en la playa / FOTO: instagram @cristiano

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han dado un paso muy importante en su relación al anunciar oficialmente su compromiso matrimonial. La noticia fue confirmada por la modelo hispano-argentina a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje que acompañó una imagen en la que se les ve tomados de la mano, mostrando un anillo de compromiso. "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió Georgina, reflejando así la profunda conexión y el amor que une a esta pareja.

La relación entre Cristiano y Georgina comenzó en 2016, cuando se conocieron en una boutique de Gucci en Madrid. Desde entonces, su vínculo ha crecido de manera constante y sólida, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas y admiradas del mundo del espectáculo y el deporte. A lo largo de estos años, han construido una familia hermosa y numerosa, basada en el amor y el compromiso mutuo.

La relación de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo tiene cinco hijos: Cristiano Ronaldo Jr., Mateo, Eva, Alana Martina y Bella Esmeralda. Cristiano Ronaldo Jr. nació en 2010 y es el mayor. Los mellizos Mateo y Eva nacieron en 2017, también a través de gestación subrogada. Alana Martina nació en 2017, fruto de su relación con Georgina Rodríguez. Bella Esmeralda nació en 2022.

Este compromiso representa la consolidación de una relación que, a pesar de los retos y la atención mediática constante, ha demostrado ser fuerte y auténtica. Cristiano y Georgina continúan construyendo su historia juntos, no solo como pareja, sino también como una familia unida que inspira a millones de personas alrededor del mundo. Sin duda, este nuevo capítulo promete estar lleno de amor, respeto y nuevos proyectos compartidos.

Foto embed
Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez - instagram @cristiano

En Portada

Expatrulleros protestan frente al Congreso para exigir aprobación de leyt
Nacionales

Expatrulleros protestan frente al Congreso para exigir aprobación de ley

11:07 AM, Ago 11
Lester Martínez compartirá cartelera con el Canelo Álvarezt
Deportes

Lester Martínez compartirá cartelera con el Canelo Álvarez

09:16 AM, Ago 11
Arévalo y Sheinbaum hablarán sobre seguridad fronteriza y conexión ferroviaria t
Nacionales

Arévalo y Sheinbaum hablarán sobre seguridad fronteriza y conexión ferroviaria

10:45 AM, Ago 11
Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguezt
Farándula

Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguez

11:45 AM, Ago 11

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald TrumpSismosredes socialesSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos