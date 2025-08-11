 Estadio Monumental sede de la final de la Libertadores 2025
Deportes

El estadio Monumental de Lima, sede de la final de Libertadores de 2025

En el estadio Monumental se coronará el campeón de la Copa Libertadores de 2025 el próximo 29 de noviembre.

Estadio Monumental de Lima, Perú
Estadio Monumental de Lima, Perú / FOTO: EFE

El estadio Monumental de Lima, casa del Universitario de Deportes, acogerá por segunda vez una final de la Copa Libertadores, anunció este lunes la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).

En el Monumental se coronará el campeón de la Libertadores de 2025 el próximo 29 de noviembre.

"¡El Monumental de Lima, el estadio de la final de la Conmebol Libertadores!", anunció la Conmebol este lunes en la red social X, acompañado de una imagen del estadio, el más grande de Perú, con capacidad de hasta 80 mil personas.

Desde abril se conocía que Lima sería la ciudad que acogería la final de la Libertadores de 2025, pero hasta ahora no se había definido el estadio, ya que también se hablaba de la posibilidad de que el partido se celebrase en el estadio Nacional.

La final de 2019

El Monumental fue sede de la final de la Libertadores en 2019, cuando por primera vez se jugó una final a partido único.

En aquella ocasión se enfrentaron River Plate y Flamengo, en una de las finales más emocionantes de la competición, ya que el club brasileño remontó el partido en los minutos finales con un doblete de Gabriel Barbosa 'Gabigol' y levantó por segunda vez en su historia el trofeo.

El anuncio de la sede de la final de la Libertadores se hizo antes de que esta semana comiencen a jugarse los octavos de final, donde Universitario es uno de los equipos en liza.

Octavos de final 2025

Este martes se disputan los partidos Fortaleza (BRA) contra Vélez (ARG), Atlético Nacional (COL) contra Sao Paulo (BRA), y Peñarol (URU) contra Racing (ARG).

El miércoles será el turno de Cerro Porteño (PAR) contra Estudiantes (ARG), y Flamengo (BRA) contra Internacional (BRA).

Igualmente, el jueves jugarán Botafogo (BRA) contra Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU), Libertad (PAR) contra River Plate (ARG) y Universitario (PER) contra Palmeiras (BRA).

*Información EFE.

