 Gianluigi Donnarumma se despide del PSG
Gianluigi Donnarumma se despide del PSG

El portero italiano dijo estar decepcionado y descorazonado.

Gianluigi Donnarumma no fue convocado para la final de la Supercopa de Europa
Gianluigi Donnarumma no fue convocado para la final de la Supercopa de Europa / FOTO: EFE

Gianluigi Donnarumma, portero del Paris Saint-Germain (PSG), dejó un mensaje este martes en sus redes sociales tras ser apartado del equipo por su entrenador, el español Luis Enrique Martínez, debido a su negativa por renovar su contrato con el conjunto parisino, el cual expira en 2026, e indicó que espera jugar "una vez más" en el Parque de los Príncipes para despedirse de la afición "como es debido".

El PSG anunció la lista de convocados que viajará a la ciudad italiana de Udine para disputar este miércoles la Supercopa de Europa ante el Tottenham, en la que no aparece el guardameta italiano, una pieza clave en los éxitos recientes del PSG, una decisión tomada "al 100%" por el propio entrenador, según él mismo en rueda de prensa.

Luis Enrique calificó a Donnarumma como portero y persona "excepcional" pero argumentó que ahora necesita "un portero con características diferentes", de ahí el reciente fichaje del francés Lucas Chevalier, procedente del Lille.

PSG y Tottenham van por su primera Supercopa de Europa

El PSG y el Tottenham se enfrentarán este miércoles en la Supercopa de Europa 2025, que por primera vez se disputará en Údine, Italia, en el moderno y sostenible Bluenergy Stadium.

Mensaje en redes sociales

Por ello, el propio Donnarumma lanzó un mensaje desde sus redes sociales especialmente dedicado a los aficionados y con sabor a despedida: "Espero tener la oportunidad de mirar una vez más a los ojos a los aficionados del Parque de los Príncipes y despedirme como es debido. Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y su afecto significan el mundo para mí, y nunca lo olvidaré. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de todas las emociones, de las noches mágicas y de vosotros, que me hicisteis sentir como en casa".

"Desde el primer día que llegué, lo di todo -dentro y fuera del campo- para ganarme un puesto y defender la portería del París Saint-Germain. Desgraciadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo y contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado", continuó.

El internacional italiano también quiso tener un emotivo recuerdo hacia sus compañeros, su "segunda familia": "A mis compañeros de equipo -mi segunda familia- gracias por cada batalla, cada risa, cada momento que hemos compartido. Siempre seréis mis hermanos".

Asimismo, finalizó su mensaje hablando ya en pasado como jugador del PSG, dejando entrever que no continuará con la camiseta del equipo francés: "Jugar para este club y vivir en esta ciudad ha sido un inmenso honor. Gracias, París".

El futbolista llegó libre al PSG en el verano de 2021 procedente del Milán, equipo en el que se formó y debutó como profesional, y con el que tampoco renovó su vinculación, lo que desató el enfado y las protestas de parte de la afición de San Siro.

*Información EFE.

