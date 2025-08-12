Roberto Bonilla gana oro en Juegos Panamericanos Junior

Este día Guatemala vivió una jornada llena de emociones y lágrimas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, evento juvenil que se desarrolla en Paraguay, y en donde Guatemala ya suma tres medallas de oro y dos de plata.
Roberto Bonilla firmó este día una jornada de ensueño, memorable, algo que solamente se vivía en sueños. Pero desde sus primeras competencias del día, el nadador guatemalteco, que participa por segunda vez de estos eventos, logró imponer su calidad y categoría ante los mejores del área.
Durante el evento eliminatorio de los 200 metros pecho de la natación, el guatemalteco Roberto Bonilla logró para el país un récord panamericano.
Bonilla hizo 02:14:74 minutos en los 200 metros pecho y batió el récord panamericano que venía desde el 2021 cuando era de 02:14:85 minutos.
"La excelencia a plenitud... Felicitamos a Roberto Bonilla, nadador guatemalteco quien hoy rompió el récord panamericano junior, en la eliminatoria de 200 pecho de natación", expresó el Comité Olímpico Guatemalteco.
Oro y nuevo récord panamericano junior
Bonilla con ese tiempo clasificó a la final A, la cual se disputó esta tarde. Y Guatemala escribió su nombre con letras doradas en Asunción, Paraguay, para sentenciar el oro panamericano junior.
"Roberto Bonilla campeón en los 200 pecho de natación, en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Oro, clasificación a los Panamericanos de Lima 2027, récord panamericano junior... ¡No podemos con tanta emoción! ¡Felicidades campeón! ¡Qué final!", informó el Comité Olímpico Guatemalteco (COG)
Bonilla detuvo el cronómetro en 2:12:60 para imponer nuevamente otro récord panamericano junior en los 200 metros pecho masculino. El anterior, lo había impuesto hoy con los 02:14:74 minutos, y en la final logró bajarlo por dos segundos y 14 centésimas.
El Comité señala que Roberto Bonilla obtuvo este primer lugar tras una excelente jornada en sus segundos Juegos Panamericanos Junior.
Por último, el COG reconoce: "Un título que llega junto a un récord panamericano junior de 2:12:60, escrito con esfuerzo, talento y pasión por Guatemala".
Guatemala cierra la jornada con dos oros y dos platas este martes, y en total, la delegación chapina suma tres oros y las dos platas logradas hoy.
Oros panamericanos junior
- Emily Padilla en skeet (tiro con armas de caza)
- Christian García arco recurvo (tiro con arco)
- Roberto Bonilla 200 metros pecho (natación)
Platas panamericanas junior
- Ian Allen y Christian García en arco recurvo por equipos (tiro con arco)
- Cristian Porras en florete masculino (esgrima).