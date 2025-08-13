 La Casa Blanca recibirá un combate de la UFC el próximo año
La Casa Blanca recibirá un combate de la UFC el próximo año

Con motivo del 250 aniversario de la Independencia de EE.UU., la Casa Blanca será escenario de un combate de la UFC tras la invitación del presidente Donald Trump.

La Casa Blanca recibirá un combate de la UFC el próximo año - Unsplash
La Casa Blanca recibirá un combate de la UFC el próximo año / FOTO: Unsplash

La UFC anunció que, con motivo del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, la Casa Blanca será el escenario de un combate de artes marciales mixtas el próximo 4 de julio de 2026. La confirmación fue realizada por el director ejecutivo de la organización, Dana White, tras una conversación con el presidente Donald Trump, quien ya había adelantado la intención de celebrar un evento especial en la residencia presidencial.

White aseguró en declaraciones a la cadena CBS que el evento "definitivamente va a suceder" y que está en plena coordinación con la familia Trump. Además, adelantó que planea reunirse a finales de agosto con el mandatario y con su hija Ivanka para ultimar los detalles del espectáculo. Según el propio ejecutivo, Ivanka tendrá un rol destacado en la organización del evento, siguiendo la indicación del presidente.

Dana White, presidente de la UFC, tiene buena relación con Donald Trump

La relación entre Trump y Dana White ha sido estrecha durante varios años. El presidente asistió como espectador a una velada de la UFC en Nueva Jersey el pasado junio, y el ejecutivo ha participado en diversos eventos junto al mandatario. Esta cercanía habría facilitado la materialización de un evento tan singular, que combina la tradición del Día de la Independencia con la popularidad de las artes marciales mixtas.

El anuncio llega apenas un día después de que Paramount adquiriera los derechos exclusivos para transmitir la UFC en Estados Unidos a partir de 2026, en un acuerdo valorado en 7.700 millones de dólares y con una vigencia de siete años. Este pacto pondrá fin al modelo de pago por evento que hasta ahora caracterizaba las transmisiones de la UFC, marcando un nuevo rumbo en la manera en que los aficionados accederán a las veladas de este deporte.

