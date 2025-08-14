Franco Mastantuono elige a Lionel Messi como mejor del mundo

El argentino Franco Mastantuono confirmó una llamada del técnico español, Luis Enrique Martínez, para fichar por el París Saint-Germain, y eligió a su compatriota Lionel Messi como el mejor jugador del mundo en este momento, por delante de sus nuevos compañeros en el Real Madrid, Kylian Mbappé o Vinícius Junior.
"Es verdad que varios equipos se han interesado en mí y les agradezco mucho mi respeto a esos equipos. Es muy lindo que se interesen y tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique. Fue muy claro conmigo. Le felicito por el triunfo de anoche, es un gran entrenador que lo demostró este año", aseguró en rueda de prensa.
Franco Mastantuono eligió el Real Madrid entre los numerosos clubes que siguieron su rápido crecimiento en River Plate y en la sala de prensa de la ciudad deportiva madridista, fue sincero cuando fue preguntado por el que considera mejor jugador del mundo.
"El mejor para mí es Messi. Soy argentino y los últimos años ha sido el mejor jugador", manifestó.
Su presentación: "Di Stéfano estaría orgulloso"
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, recordó la figura de la leyenda Alfredo di Stéfano en la presentación del argentino Franco Mastantuono, admitiendo que "estaría orgulloso de este momento", en una operación que vuelve a unir los caminos con un club querido en el madridismo como River Plate.
"Mención especial para River Plate, un club legendario que tiene una vinculación histórica y sentimental con el Real Madrid por muchos jugadores que hemos compartido. Todos sentimos admiración por el club en el que se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellas nuestro querido Di Stéfano que nos marcó el camino para ser el mejor club del mundo. Hoy estaría orgulloso de este momento que une al Real Madrid con River, su pasión y tan querido en Argentina", aseguró Florentino Pérez en su discurso.
El máximo mandatario del club blanco resaltó la "ilusión" que tiene el madridismo con una plantilla reforzada para "afrontar grandes retos" y luchar por títulos que extiendan "una de las etapas más exitosas" de la historia del Real Madrid.
*Información EFE.