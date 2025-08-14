 Franco Mastantuono elige a Lionel Messi como mejor del mundo
Deportes

Franco Mastantuono elige a Lionel Messi como mejor del mundo

El nuevo fichaje del Real Madrid eligió a Messi por delante de sus nuevos compañeros, Kylian Mbappé o Vinícius Junior.

Compartir:
El argentino Franco Mastantuono fue presentado con el Real Madrid
El argentino Franco Mastantuono fue presentado con el Real Madrid / FOTO: EFE

El argentino Franco Mastantuono confirmó una llamada del técnico español, Luis Enrique Martínez, para fichar por el París Saint-Germain, y eligió a su compatriota Lionel Messi como el mejor jugador del mundo en este momento, por delante de sus nuevos compañeros en el Real Madrid, Kylian Mbappé o Vinícius Junior.

"Es verdad que varios equipos se han interesado en mí y les agradezco mucho mi respeto a esos equipos. Es muy lindo que se interesen y tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique. Fue muy claro conmigo. Le felicito por el triunfo de anoche, es un gran entrenador que lo demostró este año", aseguró en rueda de prensa.

Franco Mastantuono eligió el Real Madrid entre los numerosos clubes que siguieron su rápido crecimiento en River Plate y en la sala de prensa de la ciudad deportiva madridista, fue sincero cuando fue preguntado por el que considera mejor jugador del mundo.

"El mejor para mí es Messi. Soy argentino y los últimos años ha sido el mejor jugador", manifestó.

Su presentación: "Di Stéfano estaría orgulloso"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, recordó la figura de la leyenda Alfredo di Stéfano en la presentación del argentino Franco Mastantuono, admitiendo que "estaría orgulloso de este momento", en una operación que vuelve a unir los caminos con un club querido en el madridismo como River Plate.

"Mención especial para River Plate, un club legendario que tiene una vinculación histórica y sentimental con el Real Madrid por muchos jugadores que hemos compartido. Todos sentimos admiración por el club en el que se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellas nuestro querido Di Stéfano que nos marcó el camino para ser el mejor club del mundo. Hoy estaría orgulloso de este momento que une al Real Madrid con River, su pasión y tan querido en Argentina", aseguró Florentino Pérez en su discurso.

El máximo mandatario del club blanco resaltó la "ilusión" que tiene el madridismo con una plantilla reforzada para "afrontar grandes retos" y luchar por títulos que extiendan "una de las etapas más exitosas" de la historia del Real Madrid.

*Información EFE.

En Portada

Capturan a presuntos integrantes de banda de asaltantes que operaba en el occidentet
Nacionales

Capturan a presuntos integrantes de banda de asaltantes que operaba en el occidente

07:12 AM, Ago 14
José Santiago gana plata en el kickboxing de Juegos Mundiales 2025t
Deportes

José Santiago gana plata en el kickboxing de Juegos Mundiales 2025

07:42 AM, Ago 14
Evalúan escuelas afectadas por sismos en Jutiapat
Nacionales

Evalúan escuelas afectadas por sismos en Jutiapa

07:51 AM, Ago 14
Trump firma orden ejecutiva para facilitar viajes comerciales al espaciot
Internacionales

Trump firma orden ejecutiva para facilitar viajes comerciales al espacio

06:49 AM, Ago 14

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosFútbolEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos