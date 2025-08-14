 Gesto polémico de Jeaustin Campos a la afición de Municipal
El técnico del Real España se vio envuelto en una polémica al finalizar el partido en el estadio El Trébol, donde su equipo perdió.

Jeaustin Campos hizo un gesto polémico al finalizar el partido ante Municipal
Jeaustin Campos hizo un gesto polémico al finalizar el partido ante Municipal / FOTO: Captura de video

El partido entre Municipal y Real España (2-1) por la tercera semana de actividades en la Copa Centroamericana 2025 dejó una imagen lamentable y fue la del técnico visitante, el costarricense Jeaustin Campos, de 54 años, quien insultó a la afición local al término del partido que se jugó en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

El compromiso entre guatemaltecos y hondureños tuvo dos conatos de bronca, en las cuales, el común denominador fue Pedro Altán. Ese tipo de situaciones hicieron que el partido no terminase bien, incluso, José Carlos Martínez terminó expulsado al 90+6, es decir, en la última jugada del compromiso.

Pero la situación lamentable vino cuando la árbitra estadounidense, Katja Koroleva, hizo sonar el silbato y marcó el fin del partido. Las imágenes de televisión mostraron el retiro del técnico del Real España, el costarricense Jeaustin Campos, quien en su recorrido a los camerinos se llevó la mano derecha a la boca emulando el sonido de un indio.

Ese detalle fue expuesto por la cuenta de @VAR502GT, un proyecto de asesoría y análisis profesional de arbitraje de futbol dirigido por el exárbitro nacional Jonathan Polanco, quien señaló: "Luego de finalizado el juego, el DT de Real España (Jeaustin Campos) realizó un gesto despectivo e insultante que ha sido usado para hacer referencia de "indios". Concacaf debe actuar de oficio".

Derrota para Jeaustin Campos

La Copa Centroamericana Concacaf 2025 continuó con CSD Municipal logrando una espectacular remontada para vencer 2-1 al Real España en el Grupo B, el miércoles en el Estadio El Trébol de la Ciudad de Guatemala.

Real España se adelantó en el marcador al minuto 17 con un cabezazo de Daniel Aparicio tras un tiro libre ejecutado por Jhow Benavídez.

José Morales empató para Municipal al 65 con un potente remate de derecha a corta distancia, luego de un disparo inicial de Cristian Hernández que pegó en el travesaño.

José Martínez completó la remontada y le dio el triunfo a los "Rojos" al 70 con un disparo de zurda tras recibir un pase de Pedro Altán.

Ambos equipos terminaron el partido con un jugador menos, tras recibir tarjetas rojas en el minuto 90+6. Fueron expulsados José Martínez por Municipal y Nixon Cruz por Real España.

Municipal remonta ante Real España y se mantiene con vida en la Copa Centroamericana

Municipal remontó y ganó 2-1 a Real España, lideran el Grupo B con 5 puntos. Su descanso en la siguiente jornada y el duelo final ante Herediano marcarán su camino en la Copa Centroamericana.

