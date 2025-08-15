Karen Villamizar sigue de líder general Vuelta a Guatemala

Este viernes 15 de agosto se realizó la segunda etapa de la vigésimo tercera Vuelta Femenina a Guatemala, donde los nombres a destacar son la de las ciclistas colombianas Natalia Muñoz y Karen Villamizar, la primera por ser la ganadora de etapa y la segunda por mantener el liderato general de la competencia.
Esta segunda etapa se desarrolló en Sololá entre San Juan Argueta-El Novillero-Gasolinera Don Arturo-(5 vueltas) San Juan Argueta para un total de recorrido de 110.3 kilómetros.
En la etapa 1, la ciclista del PatoBike BMC, Karen Villamizar había ganado la etapa y tomó el primer liderato general de la competencia, y este marte, era una de las candidatas a seguir con paso firme y adueñarse de la clasificación general, y la sudamericana no falló.
Si bien es cierto, Villamizar ingresó segunda en la etapa allá en San Juan Argueta, estuvo durante el recorrido siendo protagonista hasta el cierre, mismo que fue ganado por su compañera de equipo, la sub-23 Natalia Muñoz.
Podio de etapa
- Natalia Muñoz, sub-23 de PatoBike MBC, con 03:04:03 horas y una bonificación de -17 segundos
- Karen Villamizar, del PatoBike BMC, a 17 segundos de la líder (bonificación de -07 segundos)
- Camila Valbuena, del Macizo-Banrural, a 18 segundos (bonificación de -4 segundos)
- Jessica Parra, del PatoBike BMC, a 25 segundos
- Andrea Ramírez, del PatoBike BMC, a 27 segundos
Clasificación general
En la clasificación general individual, la colombiana Karen Villamizar continúa liderando la competencia y ahora lo hace con 05:27:41 horas.
A un segundo está Natalia Muñoz, la ganadora de etapa de hoy, por lo que las dos próximas etapas prometen emociones a granel por esa primera posición.
En tercer lugar, aparece del equipo guatemalteco Macizo-Banrural, la colombiana Camila Valbuena a 11 segundos de Villamizar.
- Karen Villamizar, del PatoBike BMC, con 05:27:41 horas
- Natalia Muñoz, del PatoBike MBC, a 1 segundo
- Camila Valbuena, del Macizo-Banrural, a 11 segundos
- Andrea Ramírez, del PatoBike BMC, a 35 segundos
- Jessica Parra, del PatoBike BMC, a 43 segundos
Las dos últimas etapas
- Sábado 16 de agosto, etapa 3: Gasolinera Shell autopista-circuito autopista, Los Altos (9 vueltas) para 88.2 kilómetros
- Domingo 17 de agosto, etapa 4: Retalhuleu-El Zarco-Santa María de Jesús- El Túnel-Zunil-Cantel-Las Rosas-Quetzaltenango para 59 kilómetros.