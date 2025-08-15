Xelajú, el equipo más goleador de la Copa Centroamericana

Ayer culminó la tercera semana de actividades en esta tercera edición de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf, donde el cuadro de Xelajú M. C., que dirige el técnico guatemalteco Amarini Villatoro, es la nota positiva.
De los 20 equipos participantes, solo 8 han podido completar sus primeras tres presentaciones de cuatro que tendrán en fase de grupos, el restante, un total de 12, solo acumulan dos juegos.
Pero el gran papel que viene desempeñando el cuadro quetzalteco lo hace tener tres rubros que sobresalen ante el resto de equipo: Lleva puntuación perfecta, es el club que más goles suma y solamente lleva encajado un gol.
Anoche, Xelajú goleó al Real Estelí de Nicaragua (4-1), dos veces subcampeón de la Copa Centroamericana, y de esta forma encadenó tres triunfos consecutivos. Con anterioridad había derrotado de visita al Club Deportivo Hércules (0-2) y de local al Águila (3-0), ambos clubes de El Salvador.
Con 9 puntos cosechados, el Xelajú es el único club de los que han jugado tres duelos que suma puntuación perfecta. Los equipos que más se le acercan son: Motagua de Honduras que suma 7 puntos y Municipal de Guatemala con 5 unidades tras sus primeras tres presentaciones.
Equipo más goleador
Xelajú de Amarini Villatoro, quien ha sido fuertemente señalado en el pasado de ser un equipo defensivo, en esta tercera edición de Copa Centroamericana está demostrando lo contrario, ya que es el club más goleador del evento internacional.
Lleva 9 goles a su favor, y eso lo posiciona como las ofensivas más destacadas de la Copa Centroamericana. Le siguen: Plaza Amador de Panamá y Antigua de Guatemala con 7 goles. Además, clubes como Diriangén, Herediano, Motagua y Olimpia llevan 6 goles anotados entre sus dos o tres presentaciones.
Respecto a los goles recibidos, el representativo del futbol nacional lleva solo uno, y fue justamente el encajado anoche por medio de Carlos Preciado. Clubes como Alianza, Saprissa y Olimpia llevan dos juegos disputados y han encajado cero goles en el caso de los "Albos" y uno los representantes de Costa Rica y Honduras.
Los nueves goles de Xelajú:
- Pedro Báez (PAR) con 3 goles
- Romario Da Silva (BRA) con 1 gol
- Jorge Aparicio (GUA) con 1 gol
- Jesús López (GUA) con 1 gol
- Yilton Díaz (COL) con 1 gol
- William Cardoza (GUA) con 1 gol
- Emanuel Casado (autogol)
FIESTA SÚPERCHIVA EN ZONA 6??— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 15, 2025
Baez puso el 3-1 y Xelajú está firmando su clasificación?
▶️Todos los juegos de la #CopaCentroamericana en #DisneyPlus pic.twitter.com/9XJonHWanW
Última presentación en fase de grupos
Xelajú cumplió anoche su tercera presentación, y de acuerdo al calendario de competencias deberá descansar durante la cuarta semana. Ya para la quinta y última semana de competencia, el cuadro quetzalteco deberá visitar al Olimpia de Honduras para definir posiciones.