Estadio Mario Camposeco estrenará nueva iluminación este fin de semana

Xelajú MC estrenará iluminación en el Estadio Mario Camposeco este fin de semana, enfrentando a Guastatoya en la quinta jornada del Torneo Apertura 2025.

Nueva iluminación del Estadio Mario Camposeco - Xelajú MC
Nueva iluminación del Estadio Mario Camposeco / FOTO: Xelajú MC

El Estadio Mario Camposeco, sede del Xelajú MC, estrenará su nueva iluminación este fin de semana durante el encuentro ante Guastatoya, programado para las 20:00 horas, correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura 2025 del fútbol guatemalteco. La instalación de estas luminarias representa un importante avance en las mejoras del estadio, que busca ofrecer mejores condiciones tanto para jugadores como para aficionados.

La colocación de la iluminación estaba inicialmente prevista antes del inicio del torneo, pero diversos retrasos en la llegada de las embarcaciones y otros factores logísticos impidieron que la obra se completara a tiempo. Como resultado, Xelajú MC tuvo que disputar dos partidos de local en horarios poco habituales, a las 15:45 horas, sin obtener victorias: perdió frente a Antigua y empató ante Mictlán.

El estadio Mario Camposeco listo para el retorno de Xelajú MC

Las nuevas luminarias forman parte de un plan de remodelaciones que incluyó mejoras en camerinos, sala de prensa, parqueo y césped, con la intención de que el estadio pudiera ser sede de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Sin embargo, la falta de un Aeropuerto Internacional dentro del perímetro estipulado por la Concacaf impidió la certificación del recinto. Aunque el Aeropuerto Los Altos en Quetzaltenango existe, no cuenta con categoría internacional, lo que limitó la aprobación del estadio para este torneo regional.

A pesar de ello, Xelajú MC ha logrado desempeñarse de manera destacada jugando sus partidos de local en la Copa Centroamericana en el Estadio Cementos Progreso, en la Ciudad de Guatemala. El equipo ha ganado sus tres encuentros de fase de grupos, dos de ellos en la zona 6, asegurando así su clasificación a los cuartos de final del torneo. Con la iluminación lista, los aficionados podrán volver a disfrutar de partidos nocturnos en su estadio, marcando un nuevo capítulo en la historia del club quetzalteco.

Foto embed
Estadio Mario Camposeco, ubicado en el departamento de Quetzaltenango, Guatemala - Willber Colloy

