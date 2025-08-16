Municipal triunfa y es sublíder del Apertura 2025

Deportivo Malacateco recibió este sábado a Municipal en el inicio de la quinta fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional en el estadio Israel Barrios de Coatepeque, Quetzaltenango, por la suspensión que pesa, por dos partidos, en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos.
El partido estuvo marcado por un gol de camerino, y dos errores imperdonables del portero y seleccionado de Guatemala, Kenderson Navarro.
El partido llevaba 44 segundos y Municipal se adelantaba en el marcador tras una falla de la zona baja de los "Toros", que permitió al cubano Yasnier Matos poner el 0-1. El jugado cuestionado por la afición daba la alegría de ganar el duelo en Coatepeque.
Con un equipo sorprendido, Municipal asestó un segundo golpe con el doblete de Yasnier Matos a los 10 minutos, quien se metió entre los centrales y venció al portero Miguel Jiménez, ante la pasividad del jugador Marlon Chún.
Cuando se jugaba el 19, Yunior Pérez en su intento de despejar el esférico, le dio un pelotazo en pleno rostro a Rodrigo Saravia, quien pasó al menos dos minutos tendido en el terreno de juego asistido por el cuerpo médico de Municipal. Saravia abandonó por sus propios medios el campo, para más adelante regresar.
@DMalacatecoToro vrs. @Rojos_Municipal 1’ ✔️ ACIERTO del AA2 al avalar el GOL de Municipal, el anotador estaba HABILITADO por el penúltimo defensor al momento que le filtraron el balón.— VAR502GT (@VAR502GT) August 16, 2025
? @ClaroSportsCAM pic.twitter.com/OsmMHgjIu2
Kenderson Navarro y sus errores
Después vino a tomar protagonismo Kenderson Navarro con dos errores que hicieron empatar al Deportivo Malacateco. Salvador Estrada en un pique a tierra decidió regresar el balón a su portero, quien intentó dominar el balón con su pie izquierdo y el balón le pasa por debajo para una de las peores pifias del meta nacional y seleccionado guatemalteco. De acuerdo al equipo arbitral, encabezado por Walter López, se decretó autogol de Kenderson Navarro. Al 22, Malacateco encontraba vida en el partido.
Era el 31 cuando José Franco recibió un pase profundo y quedó mano a mano con Navarro. El portero de Municipal decide salir y al borde del área grande, le tocan la pelota por encima de su cuero dejándolo mal parado y haciendo que el esférico ingresara en soledad a la portería visitante para un increíble 2-2.
Antes de cerrar el primer tiempo, al 41, Marlon Chún se barrió sobre Rodrigo Saravia, y la gente de Municipal pidió penalti, pero el árbitro resolvió con amarilla para Saravia por intentarlo engañar.
Malacateco vrs. Municipal 22’ ❌ DESCONOCIMIENTO DE REGLA, el GOL de Malacateco NO debió contar pues en la Pág.99 de las reglas se estipula que en un balón a tierra si el balón entra en la propia portería sin que lo toquen como mínimo 2 jugadores se debe conceder saque de esquina pic.twitter.com/b9GltPDwL4— VAR502GT (@VAR502GT) August 16, 2025
Pedro Altán da triunfo a Municipal
Para el segundo tiempo, a Deportivo Malacateco le anularon un gol al Joshua Trigueño. Y al 70, Pedro Altán remató y su disparo se fue a estrellar a la base del paral izquierdo de Miguel Jiménez. Cuando se jugaba el 83, Kevin Ramírez sacó un izquierdazo venenoso, pero Navarro atajó de forma espectacular y evitó la caída de Municipal en ese momento, donde Malacateco era más.
Al 87, Cristian Hernández sufrió una lesión muscular en la parte posterior de su pierna izquierda, situación que generó alarmas en Municipal.
El árbitro Walter López agregó 4 minutos, y cuando se superaban los 90+3, apareció Pedro Altán para un remate de victoria, de tres puntos, de subliderato, y de confianza para el conjunto capitalino. Altán apareció de nuevo y le da esta vez el triunfo a los "Rojos" en el estadio Israel Barrios.
Ese gol de Pedro Altán termina por darle al cuadro "Escarlata" el subliderato del campeonato con 11 puntos y superó al Aurora que saboreó el segundo lugar con 10 puntos durante unos cuantos minutos. El "Aurinegro" termina tercero esta quinta fecha del Apertura 2025.