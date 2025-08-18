Ariel Sena no consigue buenos resultados con Guastatoya

Desde el cambio de junta directiva en enero de 2024, las cosas no le han salido al "Pecho Amarillo" de Deportivo Guastatoya a como su afición estaba acostumbrada, pelear por los títulos nacionales donde logró tres campeonatos, uno de ellos en el mítico estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol ante Municipal.
En enero de 2024, asumió la nueva junta directiva, que fue encabezada por Edwin Rodríguez, quien tenía una dura batalla, seguir la línea ganadora de su antecesor, Jorge Antonio "Congo" Orellana.
En la temporada 2023-2024, Torneo Apertura 2023, Deportivo Guastatoya se metió a la fase final, y terminó siendo subcampeón al perder la final ante Comunicaciones. Luego, para el Clausura 2024, ya bajo la administración nueva, Guastatoya fue décimo lugar y no accedió a la fase final.
Para la temporada 2024-2025, el "Pecho Amarillo" vivió momentos difíciles. En el Apertura 2024, fue décimo lugar y no pasó a fase final. Los malos resultados le acompañaron para el cierre de temporada, y en el Clausura 2025 estuvo mucho tiempo luchando por el no descenso, situación que lo logró. Como premio a su lucha llegaron a cuartos de final, instancia de la cual ya no avanzaron.
Temporada 2025-2026
Culminada una temporada 2024-2025, en la cual estuvieron cerca de descender (estuvo a cuatro puntos), los dirigentes armaron un equipo con el cual sueñan en grande y devolver al "Pecho Amarillo" a su lugar de prestigio.
Guastatoya busca en esta nueva campaña, la 2025-2026 dar el salto de calidad, y para ello contrataron al técnico que los llevó a la gloria, Ariel Sena.
El estratega uruguayo, muy conocedor de la casa, comenzó su batalla, pero la misma la empezó a perder de forma rápida.
Los primeros resultados del Torneo Apertura 2025 no han sido buenos. Se han disputado 15 puntos, y los de la "Tierra de la Amistad" solo suman un punto, gracias a su empate 2-2 ante Comunicaciones en la tercera fecha, la cual se disputó en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango.
Guastatoya en cinco juegos suma cuatro derrotas:
- Fecha 1: Aurora 1-0 Guastatoya
- Fecha 2: Guastatoya 0-1 Cobán Imperial
- Fecha 4: Guastatoya 1-2 Malacateco
- Fecha 5: Xelajú 5-0 Guastatoya
Ante esos, los dirigentes y cuerpo técnico mantienen acercamientos constantes para determinar el futuro del club.
En redes sociales se filtra la información de que Ariel Sena dejará al club, situación que no ha sido oficializada por el club, pero que en cualquier momento, noticias habrá en el campamento del "Pecho Amarillo".
Para este fin de semana, Guastatoya comparecerá a la sexta fecha del Apertura 2025, lo hará de local ante Mictlán el sábado 23 de agosto a las 16:00 horas.