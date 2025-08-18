Tabla de goleadores del Apertura 2025, fecha 5

La lucha por el título individual del goleador del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional en apenas 5 de 22 fechas se está poniendo interesante al tener a tres futbolistas empatados con tres tantos cada uno. John Olivera, del Deportivo Achuapa; y, Darwin Lom y Erick Lemus, ambos de Comunicaciones, son los tres jugadores que encabezan la tabla de goleo.
Este fin de semana se desarrolló la quinta fecha del Torneo Apertura 2025 donde Achuapa fue a igualar 2-2 ante Cobán Imperial allá en Cobán, Alta Verapaz, duelo en el cual el goleador del equipo, John Oliveira no anotó gol. Además, Comunicaciones jugando en casa sorprendió a Deportivo Marquense y le venció 3-0 con goles de Brian Martínez, Erick Lemus y Lynner García.
Con el gol de Lemus, el jugador de Comunicaciones llegó a tres tantos e igualó los goles de Lom y Oliveira. Por los minutos de juegos disputados, el goleador es el jugador brasileño del Deportivo Achuapa, seguido de Lom y en tercer plano Lemus.
Tabla de goleadores tras cinco fechas
|NO.
|JUGADOR
|CLUB
|GOLES
|1
|John Oliveira (BRA)
|Achuapa
|3
|2
|Darwin Lom (GUA)
|Comunicaciones
|3
|3
|Erick Lemus (GUA)
|Comunicaciones
|3
|4
|Yasnier Matos (CUB)
|Municipal
|2
|5
|Eddie Hernández (HON)
|Municipal
|2
Detrás de John Oliveira, Darwin Lom y Erick Lemus están un total de 11 jugadores con dos tantos, lo que hace más interesante la lucha por el título del goleo del presente campeonato.
Esto, porque esos once futbolistas están a un gol de igualar a los goleadores o firmar una jornada de doblete para superarlos.
Entre los 11 jugadores con dos goles aparecen: Yasnier Matos y Eddie Hernández de Municipal, Eliser Quiñones y Nicolás Martínez de Mixco, Milton Maciel y Oscar Castellanos del campeón Antigua, Miguel Galindo y Nicolás Lovato de Aurora, José Franco y Ángel López de Malacateco. Y por Cobán Imperial aparece Steven Paredes.
Para la sexta fecha, la cual se disputará entre viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de agosto, los clubes no podrán contar con los seleccionados, quienes desde este lunes comenzaron los trabajos de cara al duelo eliminatorio ante El Salvador del 4 de septiembre y Panamá del 8 del mismo mes.
En ese sentido, por Comunicaciones no jugarán Erick Lemus ni Darwin Lom, justamente los dos goleadores nacionales metidos en esa lucha por se el goleador.