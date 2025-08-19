 Barcelona presenta su tercer uniforme en homenaje al sextete
Barcelona presenta su tercer uniforme en homenaje al sextete de 2009

El Barcelona presentó su tercera equipación 2025-26 en color "mango brillante", un homenaje al sextete de 2009, inspirada en la camiseta naranja del Mundial de Clubes y la línea Total90 de Nike.

Barcelona presenta su tercer uniforme en homenaje al sextete de 2009 - FC Barcelona
Barcelona presenta su tercer uniforme en homenaje al sextete de 2009 / FOTO: FC Barcelona

El FC Barcelona ha presentado este martes su tercera equipación para la temporada 2025-26, un uniforme que rinde homenaje al histórico "sextete" logrado en 2009 bajo la dirección técnica de Pep Guardiola. El diseño, en un llamativo tono "mango brillante", busca evocar la camiseta naranja que el equipo vistió en la final del Mundial de Clubes de diciembre de ese mismo año, cuando conquistó el sexto título que completó una gesta única en la historia del fútbol.

La nueva indumentaria, que ya está disponible en las tiendas oficiales del club, pretende conectar con la memoria de los aficionados y resaltar uno de los momentos más gloriosos de la institución. Según explicó el Barcelona, la camiseta rescata además la esencia de la línea deportiva Total90 de Nike, popular en los primeros años de los 2000, reconocida por sus diseños modernos y atrevidos que marcaron tendencia en el mundo del fútbol.

Barcelona homenajea uno de sus grandes hitos

El uniforme está compuesto íntegramente por el color "mango brillante" en camiseta, pantalones y medias, acompañado de detalles en azul marino que aparecen en franjas sobre el cuello, en la espalda y en filetes geométricos que recorren la parte frontal de la prenda. Este contraste aporta un aire contemporáneo al diseño, manteniendo al mismo tiempo un vínculo con la estética de la equipación histórica que inspira la propuesta.

El lanzamiento se enmarca en la campaña audiovisual "Definimos el mañana", con la que el club apela tanto a sus éxitos deportivos como al compromiso inquebrantable de su afición. Con esta nueva camiseta, el Barça no solo revive la memoria del inolvidable sextete, sino que también proyecta un mensaje de ambición hacia el futuro, reafirmando su identidad como una de las instituciones más grandes y reconocidas del fútbol mundial.

Barcelona presenta su tercer uniforme en homenaje al sextete de 2009 - Agencia EFE

