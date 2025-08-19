 Concacaf sanciona a Jeaustin Campos con 10 partidos
Deportes

Concacaf sanciona a Jeaustin Campos por uso de gestos discriminatorios

El técnico costarricense hizo gestos a la afición de Municipal que le costó una inhabilitación de 10 partidos.

Jeaustin Campos sancionado por Concacaf
Jeaustin Campos sancionado por Concacaf / FOTO: Alex Meoño

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol, más conocida como Concacaf, reveló esta noche la sanción que impone al técnico costarricense Jeaustin Campos, que dirige al Real España, por sus actos al finalizar el partido ante Municipal, correspondiente a la tercera semana de actividades de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf.

"El comité Disciplinario de Concacaf ha sancionado al director técnico del Real España, Jeaustin Campos, tras un incidente ocurrido inmediatamente después de la conclusión del partido de la fase de grupos de la Conca Centroamericana Concacaf 2025 entre el club hondureño y el Municipal de Guatemala, el miércoles 13 de agosto de 2025", señala la Concacaf.   

Después, la Concacaf revela la sanción para Campos: "Tras revisar las pruebas y la documentación recopilada durante su investigación, y de acuerdo con el Código Disciplinario aplicable, el Comité ha impuesto al señor Campos una suspensión de 10 partidos por el uso de gestos discriminatorios".

La sanción es aplicable en Copa Centroamericana 

Como argumento a la sanción de Jeaustin Campos, la Concacaf, detalla: "La decisión del comité Disciplinario está en línea con la política de tolerancia cero de Concacaf y contra los comportamientos discriminatorios y racistas en el futbol".

La sanción impuesta al técnico del Real España hondureño deberá cumplirse durante los próximos partidos de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025 y en futuras ediciones de la competición regional en el que sea elegible para participar.

Con esta decisión, el técnico costarricense no aparecerá en el banquillo para los duelos ante Diriangén de mañana y ante Sporting San Miguelito que se jugará el jueves 28 de agosto a las 20:00 horas en Honduras. Si clasifica, no estaría en la fase final.

De lo contrario, en la edición 2026, Campos tendría que cumplir otro ocho duelos.

Gesto polémico de Jeaustin Campos a la afición de Municipal

El técnico del Real España se vio envuelto en una polémica al finalizar el partido en el estadio El Trébol, donde su equipo perdió.

