 Declaraciones de Nicolás Samayoa en Selección Nacional
Deportes

Nicolás Samayoa dice estar confiando en que se logrará el boleto mundialista

El seleccionado nacional asegura que Guatemala no piensa en empates durante los partidos de septiembre.

Nicolás Samayoa se refiere al inicio de la fase final de la eliminatoria mundialista
Nicolás Samayoa se refiere al inicio de la fase final de la eliminatoria mundialista / FOTO: FFG

El seleccionado Nicolás Samayoa se sumó a los trabajos de Selección Nacional de Guatemala que dirige Luis Fernando Tena y brindó su concepto de cara a las dos primeras fechas de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf, donde la "Bicolor" guatemalteca deberá enfrentar de local a El Salvador el jueves 4 de septiembre en el estadio Cementos Progreso y luego visitar a Panamá el lunes 8 de septiembre a las 19:30 horas GT en el estadio Rommel Fernández.

"Estoy muy contento e ilusionado de formar parte de la Selección y de poder representar al país, especialmente en un momento tan importante como este, sabiendo lo que nos jugamos en los siguientes partidos. Muy ilusionado y contento, pero sabiendo la responsabilidad que tenemos", fueron sus primeras palabras brindadas al personal de comunicación de Federación de Futbol de Guatemala (FFG).

Nicolás Samayoa, recordó: "Venimos de un proceso donde siempre es vida o muerte para poder lograr alcanzar la siguiente ronda (fase dos), pero creo que eso nos ha servido para crecer como equipo, para ir solucionando errores y cada vez siendo mejora para enfrentar esta etapa, que es de vida o muerte, de la mejor manera. Estamos confiados de que podemos conseguir el objetivo que es clasificar al Mundial".

 En busca de los primeros puntos

Nicolás Samayoa se refirió a los dos primeros rivales que enfrentará Guatemala en el inicio de la última etapa de la eliminatoria mundialista: El Salvador y Panamá. Además, en el grupo está Surinam.

"Obviamente, sabemos que todos están con el mismo sueño que nosotros y solo una selección logrará el sueño de ir directo al Mundial, y otra, posiblemente, ir al repechaje. Serán partidos súper complicados, pero nosotros confiamos en el trabajo que venimos haciendo y en el grupo", analizó el actual jugador de Municipal, que ya jugó con Comunicaciones.

Sobre el inicio, el cual se hará en casa, exactamente en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina, "Nico", dijo: "Yo creo que esa sí es una ventaja de poder empezar con nuestra gente en casa y tenemos que conseguir ese resultado positivo para empezar esta eliminatoria de la mejor manera".

En esa línea, Samayoa expresó: "En este formato de la eliminatoria tenés que hacerte fuerte de local y hacer buenos papeles de visita, y eso sería una gran ventaja".

Se refiere a Panamá

Guatemala enfrentará primero a El Salvador en casa y luego visitará a Panamá, algo que preocupa a la afición por el gran momento que viven los panameños.

Nicolás Samayoa se refirió a este tema de la siguiente manera: "No es un secreto que Panamá tiene muchos jugadores en ligas potentes de Europa, vienen con bastante trabajo y buen proceso, pero yo siempre lo he dicho, acá en Guatemala se le puede competir a cualquiera y creo que nosotros lo hemos demostrado ya en varias instancias que podemos competir con cualquier, entonces, Panamá es el favorito, pero se le puede ganar".

Sobre la proyección de puntos para las fechas de septiembre, Nicolás Samayoa, aseguró: "Sería positivo conseguir tres puntos de local y uno de visita, pero obviamente nosotros no vamos pensando en empatar un partido, queremos sacar los puntos que podamos porque son los que nos acercarán al sueño de ir al mundial".

Por último, Samayoa reflexionó así: "Uno no vive de las memorias, uno debe de seguir trabajando día tras días para el día que uno lo necesite, le salgan las cosas como uno quiere".

Emisoras  Escúchanos