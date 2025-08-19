Al Nassr de Cristiano avanza a la final de la Supercopa

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo consiguió un triunfo de prestigio y avanzó a la final de la Supercopa de Arabia Saudí, que por primera vez se celebra en Hong Kong. El cuadro de Riad venció por 2-1 al Al Ittihad de Karim Benzema en un duelo intenso, marcado por la temprana expulsión de Sadio Mané en el minuto 25, cuando el senegalés fue sancionado con roja directa tras una fuerte entrada sobre el guardameta Yousef. Pese a la inferioridad numérica, el equipo dirigido por Jorge Jesus mostró carácter y eficacia para imponerse en un escenario complicado.
El encuentro tuvo un arranque vibrante. Sadio Mané adelantó al Al Nassr con un potente remate a centro preciso de Marcelo Brozovic al minuto 10. Sin embargo, la respuesta rival no tardó en llegar: apenas seis minutos después, Steven Bergwijn, tras un pase medido de Moussa Diaby, colocó el empate para el Al Ittihad. Con la igualdad en el marcador y la posterior expulsión, parecía que el conjunto dirigido por Laurent Blanc tendría todo a favor para tomar el control, pero no fue capaz de capitalizar la superioridad numérica.
Cristiano Ronaldo en busca de su primer título oficial con el Al Nassr
El momento clave llegó en el segundo tiempo, cuando Cristiano Ronaldo aprovechó un espacio en profundidad y, con visión de juego, cedió el balón a João Félix, que definió a puerta vacía para marcar su primer tanto con el equipo saudí. El gol del portugués ex del Atlético de Madrid y Barcelona significó el 2-1 definitivo en el minuto 61, premiando la valentía y disciplina táctica de un Al Nassr que nunca renunció al ataque a pesar de estar en desventaja.
La emoción pudo ser mayor, pero el VAR anuló otro tanto de João Félix por una falta previa de Cristiano Ronaldo y un disparo del luso se estrelló en el poste. Con este resultado, el Al Nassr, que fue subcampeón del torneo en la edición pasada, accede nuevamente a la gran final. El próximo sábado se medirá al vencedor de la segunda semifinal entre el Al Ahli y el Al Qadisiya de Míchel González, en busca de conquistar un título que sigue siendo una asignatura pendiente para Cristiano Ronaldo en suelo saudí.