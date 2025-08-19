 Marquense anuncia la salida a tres jugadores extranjeros
Marquense anuncia la salida a tres jugadores extranjeros

Con un arranque complicado en el Apertura 2025 y la salida de Hernán Medford, Marquense realiza ajustes en su plantel dando de baja a tres jugadores extranjeros.

Marquense anuncia la salida a tres jugadores extranjeros
Marquense anuncia la salida a tres jugadores extranjeros / FOTO: Marquense

El Club Deportivo Marquense vive un momento complicado en el inicio del Torneo Apertura 2025, tras acumular apenas un triunfo en cinco jornadas y sufrir una dura derrota de 3-0 frente a Comunicaciones. Ante este panorama, la dirigencia ha decidido realizar ajustes en su plantilla, anunciando oficialmente la baja de tres jugadores extranjeros que llegaron a petición del extécnico Hernán Medford.

A través de sus redes sociales, los ‘Leones’ de San Marcos confirmaron que Starling Matarrita (Costa Rica), Raúl Tito (Perú) y Mateo Palacios (Colombia) ya no forman parte del plantel. Los tres futbolistas fueron incorporados por Medford, quien dejó el club hace dos semanas para dirigir al Herediano de Costa Rica, dejando un vacío que ahora Marquense busca llenar con nuevas incorporaciones.

Marquense en proceso de reestructuración

El desempeño del equipo ha generado preocupación, ya que tras cinco partidos disputados suma solo cinco puntos de quince posibles, producto de una victoria y dos empates. Aunque se mantienen dentro de la zona de clasificación, el nivel mostrado está muy por debajo del alcanzado en el torneo anterior, donde lograron avanzar hasta las semifinales, dejando claro que se requieren ajustes urgentes para recuperar la competitividad.

En cuanto al cuerpo técnico, se espera que Horacio González sea confirmado como director técnico, tras su paso como interino luego de la salida de Medford. Mientras tanto, el club analiza opciones para ocupar las plazas de extranjeros vacantes, aunque hasta el momento no se han dado a conocer carpetas ni negociaciones concretas para nuevos fichajes. La directiva de Marquense busca estabilizar el equipo y mejorar los resultados en lo que resta del torneo.

