 Demandan a Vitor Roque tras separación con su exesposa
Deportes

Demandan al futbolista Vitor Roque tras separación con su exesposa

La exesposa de Vitor Roque presentó una nueva demanda alegando que fue utilizada para facilitar su carrera en Europa, además de denunciar infidelidades, control en el hogar y abusos verbales.

Foto: EFE
Celebración de Vitor Roque ante el Club Atlético Osasuna / FOTO:

La relación entre Vitor Roque y la influencer Dayana Lins, que comenzó en julio de 2023 y culminó con su matrimonio en diciembre del mismo año, ha generado una gran polémica en los últimos meses. A pesar de la rapidez con la que contrajeron matrimonio, la historia de amor no prosperó, y a principios de 2025, Lins solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables y conductas que afectaban su vida cotidiana.

Según explicó la diseñadora, la actitud del futbolista cambió tras su traslado a Barcelona, generando un ambiente complicado en el hogar. Entre las situaciones que motivaron su decisión se encontraban restricciones sobre su vida diaria, como no poder comer lo que había en la nevera o no poder salir a comprar comida para sus perros sin depender de terceros. Estas circunstancias, según Lins, la llevaron a dar el paso hacia la separación.

Los motivos de la nueva demanda contra Vitor Roque

La disputa entre la expareja ha escalado, y recientemente se conoció que Dayana Lins presentó una nueva demanda contra el delantero del Palmeiras. Según fuentes cercanas a la exesposa, la demanda se centra en que Roque habría utilizado a Lins para facilitar su establecimiento en España y mejorar su imagen profesional, presentándose como un hombre casado para abrirse oportunidades en el fútbol europeo.

Además, la influencer aseguró que Roque llevaba una vida de soltero, saliendo sin el anillo de compromiso y manteniendo relaciones extramaritales. El portal brasileño LeoDias asegura haber tenido acceso a capturas de pantalla y conversaciones íntimas del futbolista con otras mujeres, así como grabaciones de audio en las que supuestamente insultaba a su madre con expresiones como "gorda", "cazafortunas" o "arrogante".

La polémica se extiende a la familia del jugador, ya que las grabaciones revelan conversaciones entre Lins y su exsuegra, en las que la madre de Vitor Roque le pide a Dayana que mantenga silencio sobre la situación y que recurra a la oración para resolver los conflictos. En ellas se escucha: "Day, por favor no hables con nadie, especialmente con las esposas de otros jugadores, porque todo lo que digas se lo pasarán a Vitor, habla con Jesús"

